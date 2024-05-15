Один из крупнейших поставщиков заквасок для молочной продукции Chr. Hansen предупредил об остановке поставок в Россию Статьи редакции
Это «неприятная новость для российских переработчиков», но альтернативы есть, считают опрошенные Shopper’s эксперты.
- Зарубежные владельцы Chr. Hansen решили до конца 2024 года прекратить поставки в Россию, пишет Shopper’s со ссылкой на копию письма её российского подразделения клиентам. «Совместно с нашими клиентами будет организован, насколько это возможно, плавный и комфортный переходный период», — сказано в документе.
- Гендиректор «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Анатолий Лосев рассказал изданию, что компания тоже получила письмо. О планах Chr. Hansen прекратить до конца 2024-го работу в России известно и гендиректору Союзмолока Артему Белову.
- Датская Chr. Hansen — один из крупнейших поставщиков заквасок, который обеспечивает 45% рынка, пишет отраслевое издание Milknews. В начале 2024 года компания завершила объединение с биотехнологической Novozymes под брендом Novonesis. На момент публикации заметки Shopper’s не получил ответ на запрос от Novonesis.
- По словам управляющего партнёра Streda Consulting Алексея Груздева, на импорт в России приходится 80-90% всех заквасок. Кроме Chr. Hansen их поставляют Danisco, DSM, Sacco и Biochem, есть и российские поставщики.
- По словам Лосева, уход Chr. Hansen может создать проблемы: для половины своих сыров и для всех йогуртов компания использует закваски этого производителя. Теперь придётся «срочно договариваться» о поставках с новыми партнёрами. Собеседник в ещё одном крупном производителе молочной продукции подтверждает: он использует закваску и ферменты Chr. Hansen, и его уход с рынка будет критичным.
- Белов отметил, что у российских компаний будет время перестроиться: закваски продают и другие европейские производители, а также компании из Турции, Китая, России. Часть потребностей могут закрыть строящиеся проекты: например, в Подмосковье и Угличе. Кроме того, могут остаться и закваски Chr. Hansen, если дистрибуторы смогут наладить параллельный импорт.
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Ну как, сами заквасим?
Знаменитыми турецко-китайскими отечественными заквасками.
Предлагаю в ответ отобрать у датчан Карслберг (по второму кругу)
И оштрафовать гугол. По стопицотому кругу
А есть ли польза от йогуртов вообще? Может кефир, ряженка, снежок и простокваша полезнее (правда, не такие вкусные)?
Да пофиг на пользу, зато вкусно как. А кефир это прям вообще сильно на любителя
Снежок охуенный
А чем они мотивируют отказ поставок? Чтобы поддержать Украину, потому что солдаты РФ едят йогурты Растишка?
Ну стыдно иметь дело с агрессорами, 21 век на дворе. Деньги у них уже есть))
В России уже есть свои замечательные производители заквасок
Наверное. Китайско турецкие.
А почему давно не перешли на российского поставщика ???
А потому, что нету) Или делает гамно, а не закваску. Или дорого.
Надеемся, что новые партнеры окажутся не кислыми, а крепкими и надежными
Надеюсь, что йогурты и сыры не подорожают и не станут редкостью на прилавках
Эх, очередная перепись ботов. Неужели критически мыслить уже запрещено на VC
Я про то что можно было бы обсудить какие поставщики вообще в РФ есть или другие проблемы и решения. А не писать очевидные и токсичные вещи