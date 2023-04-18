Предприниматель из Казани разработал вендинговый аппарат для готовых пельменей Статьи редакции
На разработку потратил четыре года, пока продал три устройства.
- Казанский бизнесмен Семён Фролов, рассказал региональному изданию «Реальное время», как разработал и запустил производство автомата по приготовлению и продаже пельменей Pel-Meni. Он может разогреть и выдать заказ покупателю за две минуты. Внутри устройства находится встроенная морозильная камера для хранения пельменей и блок разогрева.
- По словам Фролова, процесс разработки и коммерциализации занял четыре года. Он рассказал, что подобрал рецептуру, которая позволяет быстро разогреть блюдо, — частично готовые пельмени замораживаются с добавлением масла и специй и хранятся в аппарате.
- До разработки аппарата Фролов занимался «реализацией стартап-проектов по автоматизации производства на «Почте России» и в крупных торговых центрах Казани». Он не уточнил, о каких проектах идёт речь.
- В 2021 году Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана выделил предпринимателю грант в размере 2 млн рублей. На эти деньги был изготовлен первый прототип. Работа также финансировалась за счёт гранта «Сколково» и собственных денег Фролова.
- На сайте проекта говорится, что ожидаемый срок окупаемости пельменного аппарата — один год. Себестоимость одной порции составляет 120 рублей, а рекомендуемая цена продажи — от 249 рублей. Стоимость одного устройства — 699 тысяч рублей.
- Первые три аппарата уже проданы предпринимателям Ижевска, Симферополя и Казани, рассказал Фролов. А с момента запуска сайта, по его словам, поступило всего около 400 запросов.
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Как только видишь Сколково, то значит где-то есть наебка. Такие аппараты есть например тут https://www.brooklyndumplingshop.com/dumplings-vending-machines/# . и наверняка на алибабае с любым дизайном. Возможно это очередная история о российском дроне (Алиэкспресс) за лярд
Вот так всегда, не успели придумать, а китайцы уже украли идею и даже запустили производство. Видимо, секретные чертежи утекли))
Там ещё и Иннополис. Так что "два в одном".
Они даже внешне не похожи, это каким слепым надо быть чтобы их перепутать
Я сегодня сходил в бруклинские. Они теперь перестали пользоваться автоматами. Сказали, что очень запарно загружать. Плюс люди хотят салаты, десерты. Сейчас всё готовят в одном месте, потом развозят по точкам.
По итогу, теперь как в макдаке (точечной?) заказываешь еду в терминале, чек, повара разогревают/поджаривают еду, потом кладут в термокамеру, оттуда забираешь по бар-коду. Время приготовления чуть меньше 10 минут.
Сама еда — обычная. Т.е. я готов отдать 20 баксов разово из любопытства, но пельмени на таком уровне лучше сварю дома. Плюс, в них чувствуются легкие нотки холодильника:)
Термокамеры забавные. Похожи на карантийный отсек в больнице. С одной стороны еду грузят, с другой — забираешь.
Российские инноваторы - саммые инновационные.
А потом, когда их посадят за нецелевые растраты госбабок, будут ныть на хабре, что инновации в РФ невозможны.
Алиэкспресс теперь со штатов возит?
Я подумал, что автомат просто похожий, так это тупо 1 в 1. Дамплинги это фактически и есть вариация пельменей.
Сколково и предприниматель из Казани, это же прям дуплет успеха
очень интересна тема франшизы данного проекта т.к. хотелось бы попробовать установить такой аппарат у себя в городе , думаю, что спрос будет очень большой (особенно среди студентов, которым зачастую просто лень что-то готовить)
Цена порции не остановит студента? Сколько их там в стаканчике? 8 штук? А в том же Ермолино можно на эти деньги килограмм купить.
Студенты себе дома сварят, планктон на бизнес-ланч сходит.
Нужно ставить автомат в точке, где с варкой проблемы. Например, в аэропорту, на вокзале, или станции МЦК, как предложили в другом комментарии. Выходишь такой из поезда на получасовой стоянке, и вместо сомнительных пирожков и снеков можешь взять пельмешек побаловаться.
За 260 рублей можно в легкую съесть бизнес-ланч в сетевом ресторане (не в Москве). А тут десяток пельменей разогретых 🤦♂️
Подскажите, сколько платят за нативный комментарий? Или вы и есть предприниматель из Казани? )
Кроме лени, зачастую нет просто времени, вот и удобства подъехали, главное чтоб было качественно и вкусно.
Да, спрос будет большой. Раньше что-то подобное я видел только в Японии.
кажется больше не для студентов (они выберут подешевле замороженные или более вкусный фастфуд), а для офисных.
Вы хотели сказать у себя дома в квартире?
Тут у вас в комментариях порассуждали о стоимости, и это правда так. Для дома пельмени покупают, а в общепите это не хотдог, конечно. Спрос гораздо ниже.
Если и ставить этот аппарат, то не студентам, а для взрослых платежеспособных людей в суперпроходном месте (но не таком, где просто проходят)
Если хочется удовлетворить незакрытую потребность в еде для студентов, открываются традиционные фастфуды или столовки, одними пельменями сыт не будешь, да еще каждый день
Надо себе дома на кухню такой поставить, вместо холодильника
кумир
Деньги будут уходить себе же на карточку? xD
"...фонд «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд РТ выделили гранты в сумме 5 млн рублей. До этого команда проекта получила денежный приз в сумме 300 тысяч рублей и автоматически вышла в полуфинал конкурса крупнейшей в России и СНГ стартап-конференции Startup Village.
..."
Если это не ради сбора грантов на 12 лямов, а реально с оптимизмом в будущее, то офигительно стремная тема. Ни копейки бы не вложил в акции такого. Покупать скромную порцию ноунейм пельмешей за ценник бизнес-ланча такое себе лотерейное рандеву с судьбой.
И это... пробовать пельмени которые варились 2 минуты что-то совсем стремно, нет.
В Москве на МЦК вместо сладких снеков на ура бы зашло имхо. Только цена нужна в 150 рублей.
История эта тянется с 2018 года, когда они получили первый грант (и когда я лично узнал о них). Если что пруфы на странице Сколково :)
https://navigator.sk.ru/orn/1123421
Ждем осени, когда понятно будет про производство, а то будет как тем же Zetta-мобилем.
12 миллионов, если что, это не предел)
Где-нибудь на пляже в условном Геленджике, окупится за лето
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Ап
Мне кажется беда в том, что за "от 250 рублей" можно во всяких маках/кфс/бк более сытно покушать. А если рассматривать уличные шавы, то и того дешевле
Беда в том, что разогретые пельмени - это фигня.
Вот, вот. Та же шавуха получается и дешевле, и привычнее. И вполне вероятно вкуснее.
А вы давно в маке были? Там один только кофе теперь 120 рэ стоит.
У нас в городе, за 79 рублей можно тарелку супа с мясом взять в русских блинах. А тут фабричные пельмени разогретые. Сколько они будут лежать без движения в холодильнике, когда их час приедет. За 250р можно взять гречку с мясом, суп с курицей и компот.
Ник огонь! Особенно в комплексе с комментом про еду.
Эта история не про прибыль. Она про гранты. Чуваки тупо пилят гранты, соорудив за 5 лет аж 4 аппарата!
Для перекуса выберу, пожалуй, шаверму за 160 рублей!
с мороза всё таки приятней въебать горяченьких с пылу с жару пельмешек, за такое и доплатить можно
Блин, дёшево, это где? У нас уже 200 минимум, и то за отрубок. Классическая уже 300 стоит.
Как они на вкус-то?! Прикольная идея, браво!
Однако цена девайса потрясающая просто.
Пельмешки без мазика, незачет )
Для единственной в своём классе бизнес машины 700к выглядит очень дёшево. Серийная профессиональная кофемашина может дороже стоить.
Ну тогда аппарат открывающий дошираки и наливающий внутрь кипяток и закрывающей крышкой на 5 минут был бы хитом
Называется плацкартный титан.
продавать свой элитный дошик с уникальными добавками.
Идея интересная, но за 249 рублей я бы порцию пельмешек не взял ))
смотря сколько. Вдруг там 1.5кг. Я б взял тогда
Не поверишь, но им и не надо чтобы кто-то брал эти пельмени. Главная цель этого аппарата - сбор грантов.
Это смотря как проголодался...
Очевидно поставят его не в спальном районе рядом с пятёрочкой, а где-нибудь на вокзале, в аэропорту или в ВУЗе. Там зайдёт на ура.
Странно что никто не обратил внимание - ребята хотят еще 7% с оборота, а емкость аппарата всего-лишь 60 порций
mad skillz
Пельмени to go )))
Лучше студенток в разных городах заиметь и пусть пельмешки горячими держат
лучше вареники
Вангую там самый дешевый фарш и как следствие самый говёный вкус, ну и повод продристаться.
Я не набрасываю, просто это физиологическая реальность.
Поставьте платные туалеты рядом с каждым таким аппаратом. Разбогатеете)
Физиологическая. Реальность. После употребления в пищу этих автоматических пельменей )) Ну ладно, я набрасываю, но имею право!
Весело конечно это всё читать! Особенно о якобы новой разработке, еще и выделенным на это «ноу-хау» грантом! Просто я такой аппарат уже видел в 2017, в Москве, на дизайн-заводе «Флакон» и даже пробовал один раз пельмени!😅
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Я ничего сготавливать в такой ситуации не буду. Тесно.
...и мы снова пришли к шаверме.
Наверное это очень удобно, как на вкус? Кто ни будь пробовал)?
Сваренные, затем замороженные, затем разогретые в микроволновке пельмени - по-моему какая-то фигня.
Пельмени должны быть свежесваренными.
He знаю как эти. Но один раз попались пельмени быстрого приготовления на манер Доширак. Резина резиной
Стоимость одного устройства — 699 тысяч рублей.
дорогой конечно аппаратик
Морозилка и микроволновка по цене новой Гранты, выглядит недёшево. К тому же проблемы с ликвидностью, Гранту в любой день продал за -10% от рыночной цены, а от этого чуда попробуй избавься.
С другой стороны, профессиональные кофейные аппараты предприниматели и по 300-400 тысяч покупают.
Также иметь этот аппарат в единственном количестве = высоким удельным постоянным расходам, прибыль с него вряд ли будет, так, гипотезу чекнуть. Штук 10-20 и уже можно нанимать пельмене-заправщика, но это вложения больше 10 млн в непроверенную тему, опасно.
Гипотезу проще проверять, купив обычную морозилку+микроволновку за 20 тыщ и наняв для ручного труда тётеньку за 1000 р/день, может это даже выгоднее аппарата будет.
Оборудование для бизнеса всегда немного дороже. Вот стиралка например:
ну не кипятильник же в ведро бросить.
Если раскидать 699 000 рублей на все процессы и года, я надеюсь, использования - не дорогой.
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БОР_ТОЧКА_ЩИ!
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там сидят две карлицы поварихи
Оттуда, как и кофе :) Чуваки закладывают периодически.
.
Представим, что нам повезло и мы продаем по 20 порций в день по рекомендованной цене.
1. Чтобы окупить сам аппарат, это 10,5 лет.
2. Заложим сюда еще аренду и зарплату сотрудника, который будет все это пополнять, то срок окупаемости примерно равен 15 лет
Чтобы окупить сам аппарат за 1 год, то в день нужно продавать 216 порций. Я думаю, это невозможно 😬🤷🏻♂️
Чувак работал в «Почта России», у них там альтернативная математика в плане окупаемости)))
Чето у тебя проблемы с математикой. Если по 20 порций в день продавать по РРЦ, то за месяц 66 942р прибыли выходит при себесе 120р.
Так что аппарат за год окупается. Начинающий предприниматель сам все делает, и пополняет.
А если такой аппарат купит вендинговая сеть, то у них на зарплате чуваки за день объезжают несколько аппаратов и их ЗП уже отбита.
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Всего за 2М прототип? Вы что серьезно? Разве что доставка из КНР, перекраска, переклейка лэйблов - тогда ОК.
Без учета стоимости предшествующей разработки, 2м за производство прототипа — абсолютно адекватная цена.
Там еще грант Сколково и собственные сбережения упоминаются. Два миллиона это только от регионального фонда.
Помню ведь, что что-то похожее здесь было...
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Раскатывают для автомата с пиццей
ну это гениально же)))
Дорого. Нахуй.
Прикольно, у них на сайте можно удалённо оплатить пельмешки в аппарате в Казани. Как говорится, порадуй кого-нить :)
Как история с "подвешенным кофе"
Удобно родителям - вместо карманных денег, которые ребенок может потратить на пивко и сиги.
Себестоимость одной порции составляет 120 рублей, а рекомендуемая цена продажи — от 249 рублей))
Скорее всего 120 - цена стаканчика, электричества, пельменей, воды.
А реально выше, ТК есть цена аппарата, аренды места, развозящего пельмени и тд
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Странная движуха. Когда-то выстрелили т.н. пельмень-бары, но туда уже почти никто не заходит.
Имхо, проще посадить у воказала крепкую тетушку с кастрюлей а-ля полевая кухня, чем вкладывать 6 лямов в аппарат с сомнительной окупаемостью.
Ну в Петербурге есть Пельмения, четыре штуки вроде, часто сесть негде. Ну и реально вкусно там.
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что-то подсказывает что на вкус они так себе и цена за порцию высокая если рассматривать как вариант перекуса для молодежи
6 раз было написано на сейчас столь душевное слово "пельмеееешки". Люди, здравия вам и процветания)
Эх жаль! Прогорит, бедолага. Не надо брать домен с дефисом (минусом, на самом деле).
“Горячие пельмешки» - отличный слоган для борделя.
Вы путаете пельмешки с варениками.
Откуда взялась конская цена (себестоимость) полуфабрикатов в 120 рублей. Как я понимаю, можно использовать только их полуфабрикаты, но если прикинуть стоимость 8 пельменей, то далеко не такая стоимость выходит, даже чуть проваренные и с шоковой заморозкой. Походу основные деньги кроме франшизных они поимеют с полуфабрикатов. Так что если сумеют продать - только им позавидую.
Неее, не то пальто, вот если бы он шаурму заворачивал с добавками и соусом на выбор, вот это был бы прорыв!
Помню как Семен придумал эту идею, Мы еще тогда косо смотрели, но за 4 года продать 3 аппарата, это конечно уровень. Учитывая сколько рублев на это ушло, дорого все вышло. Ну в любом случае успехов, сегодня это пельмени, завтра манты, вареники. Удачи в общем
А цена полноценного бизнес-ланча 330 рублей
Где вы такие недорогие места находите? В бытность работы в офисе в 2019 году - у нас полноценный бизнесланч был от 350 рублей.
Во вкус очка комбо 250-300 р. Ну такое себе брать стакан пельменей от 250…
А дареные будут?
нет, только за 249 рублей) |sac
120 рублей за 10 пельмешек бл?
Нет. 249 рублей. 120 - себестоимость
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только фуагра, только хардкор)
ну с этим уже будет потяжелее,но придумать можно все
https://xn-—-7sbabg8bi4dya.xn--p1ai/catalog/item/shaurma-1/
https://youtu.be/g1GkjkGiES4
А одна порция за 250 руб это сколько грамм? Надеюсь, не 160-200, как в ресторанах?
200г, всё есть на их сайте
Лучше бы татрские беляши.
Такие, походу, только в Татрах.
эчпочмаки
Шаурму и прочие выпечки не победить. Хотя в БЦ может пользоваться спросом.
При бц как правило кафе или столовке. Есть пельмени из автомата - провальная идея.
если уже пельмени можно готовые с аппарата получать ,то все еще впереди,скоро может и шаурма будет заворачиваться аппаратом
Ебануцца. Вот этот маленький 200-граммовый стаканчик с пельмешками - 250 рублей??!! Да это стоимость килограммовой пачки.
Хз что там за пельмени будут за 250, минимум от 400 за килло беру, и то говна попадается много
Вопрос цены/спроса зависит от места. У универа народ скорее в столовку сходит, за эти же деньги. А вот на автовокзале/вокзале/ на барахолке - вполне найдёт аудиторию.
Лучше тогда ставить сразу в пафосных ночных клубах. Ну и меню разнообразить. Пельмешки со стразами Сваровски, посыпанные золотой стружкой и политые нефтью.
Он может разогреть и выдать заказ покупателю за две минуты.
две минуты и пельмешки готовы, интересная идея конечно
Вау, вот это тема, снимаю шляпу!
И в Сербию один такой отправьте а то плесквица уже заебала
Могу разработать софт и скомплектовать электронику вендингового аппарата под требования заказчика за $4000. Если есть грамотное и полное ТЗ то за $3000
Добровольный взнос на прибыль уже заплатили?)
В бытность мою студентом был у нас аппарат, где были замороженные пирожки и шаурма. Так такого дерьма я в жизни не пробовал. И быстропельмехи есть в магазинах-говно говна
700 тыс за аппарат? Да одна баба с ведром пельменей окупится быстрее чем аппарат!
Так там не отсыпает горячих пельменей и плевок сметаны?
Ахахаха
Меня смущает только одной упоминание «Почта России» и стартап в одном тексте.
Нужны жареные пельмени на палочке типа эскимо. И приборы не требуются тогда
До первой проверки роспотребнадзора
Почему? Пельмени уже готовые. Готовятся не в автомате.
С созданием таких автоматов, теперь никто на пельменеварительные факультеты не пойдёт учиться.
Что за атака этого вендингового аппарата по всем новостям, хватит уже, Мэш Лентач ВЦ!
Мы поняли, вы хотите пиара огласки рекламы продаж.