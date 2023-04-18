Еда
Артур Томилко

Предприниматель из Казани разработал вендинговый аппарат для готовых пельменей Статьи редакции

На разработку потратил четыре года, пока продал три устройства.

  • Казанский бизнесмен Семён Фролов, рассказал региональному изданию «Реальное время», как разработал и запустил производство автомата по приготовлению и продаже пельменей Pel-Meni. Он может разогреть и выдать заказ покупателю за две минуты. Внутри устройства находится встроенная морозильная камера для хранения пельменей и блок разогрева.
  • По словам Фролова, процесс разработки и коммерциализации занял четыре года. Он рассказал, что подобрал рецептуру, которая позволяет быстро разогреть блюдо, — частично готовые пельмени замораживаются с добавлением масла и специй и хранятся в аппарате.
  • До разработки аппарата Фролов занимался «реализацией стартап-проектов по автоматизации производства на «Почте России» и в крупных торговых центрах Казани». Он не уточнил, о каких проектах идёт речь.
  • В 2021 году Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана выделил предпринимателю грант в размере 2 млн рублей. На эти деньги был изготовлен первый прототип. Работа также финансировалась за счёт гранта «Сколково» и собственных денег Фролова.
  • На сайте проекта говорится, что ожидаемый срок окупаемости пельменного аппарата — один год. Себестоимость одной порции составляет 120 рублей, а рекомендуемая цена продажи — от 249 рублей. Стоимость одного устройства — 699 тысяч рублей.
  • Первые три аппарата уже проданы предпринимателям Ижевска, Симферополя и Казани, рассказал Фролов. А с момента запуска сайта, по его словам, поступило всего около 400 запросов.

#пельмени #вендинг

19 292 просмотров
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398 комментариев
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 Влад Vlad

Как только видишь Сколково, то значит где-то есть наебка. Такие аппараты есть например тут https://www.brooklyndumplingshop.com/dumplings-vending-machines/# . и наверняка на алибабае с любым дизайном. Возможно это очередная история о российском дроне (Алиэкспресс) за лярд

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Егор Егоров

Вот так всегда, не успели придумать, а китайцы уже украли идею и даже запустили производство. Видимо, секретные чертежи утекли))

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Андрей Богданов

Там ещё и Иннополис. Так что "два в одном".

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zomba

Они даже внешне не похожи, это каким слепым надо быть чтобы их перепутать

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9 комментариев
Seva

Я сегодня сходил в бруклинские. Они теперь перестали пользоваться автоматами. Сказали, что очень запарно загружать. Плюс люди хотят салаты, десерты. Сейчас всё готовят в одном месте, потом развозят по точкам.

По итогу, теперь как в макдаке (точечной?) заказываешь еду в терминале, чек, повара разогревают/поджаривают еду, потом кладут в термокамеру, оттуда забираешь по бар-коду. Время приготовления чуть меньше 10 минут.

Сама еда — обычная. Т.е. я готов отдать 20 баксов разово из любопытства, но пельмени на таком уровне лучше сварю дома. Плюс, в них чувствуются легкие нотки холодильника:)

Термокамеры забавные. Похожи на карантийный отсек в больнице. С одной стороны еду грузят, с другой — забираешь.

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2 комментария
C. Steel

Российские инноваторы - саммые инновационные.
А потом, когда их посадят за нецелевые растраты госбабок, будут ныть на хабре, что инновации в РФ невозможны.

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Dima Alexeev

Алиэкспресс теперь со штатов возит?

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2 комментария
Луиджи Вампа

Я подумал, что автомат просто похожий, так это тупо 1 в 1. Дамплинги это фактически и есть вариация пельменей.

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1 комментарий
Евгений Торанов

Сколково и предприниматель из Казани, это же прям дуплет успеха

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Анна Архипова

очень интересна тема франшизы данного проекта т.к. хотелось бы попробовать установить такой аппарат у себя в городе , думаю, что спрос будет очень большой (особенно среди студентов, которым зачастую просто лень что-то готовить)

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Hrundel

Цена порции не остановит студента? Сколько их там в стаканчике? 8 штук? А в том же Ермолино можно на эти деньги килограмм купить.

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63 комментария
Sendero

Студенты себе дома сварят, планктон на бизнес-ланч сходит.

Нужно ставить автомат в точке, где с варкой проблемы. Например, в аэропорту, на вокзале, или станции МЦК, как предложили в другом комментарии. Выходишь такой из поезда на получасовой стоянке, и вместо сомнительных пирожков и снеков можешь взять пельмешек побаловаться.

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4 комментария
Skynet

За 260 рублей можно в легкую съесть бизнес-ланч в сетевом ресторане (не в Москве). А тут десяток пельменей разогретых 🤦‍♂️

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4 комментария
Alexei Ageyev

Подскажите, сколько платят за нативный комментарий? Или вы и есть предприниматель из Казани? )

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Саша Антипов

Кроме лени, зачастую нет просто времени, вот и удобства подъехали, главное чтоб было качественно и вкусно.

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4 комментария
Brno

Да, спрос будет большой. Раньше что-то подобное я видел только в Японии.

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1 комментарий
Trautmori

кажется больше не для студентов (они выберут подешевле замороженные или более вкусный фастфуд), а для офисных.

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Anton

Вы хотели сказать у себя дома в квартире?

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1 комментарий
Аглалия Фурс

Тут у вас в комментариях порассуждали о стоимости, и это правда так. Для дома пельмени покупают, а в общепите это не хотдог, конечно. Спрос гораздо ниже.
Если и ставить этот аппарат, то не студентам, а для взрослых платежеспособных людей в суперпроходном месте (но не таком, где просто проходят)
Если хочется удовлетворить незакрытую потребность в еде для студентов, открываются традиционные фастфуды или столовки, одними пельменями сыт не будешь, да еще каждый день

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Герман Манвелов

Надо себе дома на кухню такой поставить, вместо холодильника

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капитанзалупа

кумир

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Score of Doom

Деньги будут уходить себе же на карточку? xD

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Точка Лагранжа

"...фонд «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд РТ выделили гранты в сумме 5 млн рублей. До этого команда проекта получила денежный приз в сумме 300 тысяч рублей и автоматически вышла в полуфинал конкурса крупнейшей в России и СНГ стартап-конференции Startup Village.
..."

Если это не ради сбора грантов на 12 лямов, а реально с оптимизмом в будущее, то офигительно стремная тема. Ни копейки бы не вложил в акции такого. Покупать скромную порцию ноунейм пельмешей за ценник бизнес-ланча такое себе лотерейное рандеву с судьбой.
И это... пробовать пельмени которые варились 2 минуты что-то совсем стремно, нет.

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Владимир Кича

В Москве на МЦК вместо сладких снеков на ура бы зашло имхо. Только цена нужна в 150 рублей.

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2 комментария
Александр Казанцев

История эта тянется с 2018 года, когда они получили первый грант (и когда я лично узнал о них). Если что пруфы на странице Сколково :)

https://navigator.sk.ru/orn/1123421

Ждем осени, когда понятно будет про производство, а то будет как тем же Zetta-мобилем.

ПЕЛЬ-МЕНИ | Участник проекта «Сколково»
Pel-Meni. Первый в мире автомат по продаже горячих пельменей, который за 2,5 минуты автоматически…
navigator.sk.ru
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3 комментария
Андрей Пудеян

12 миллионов, если что, это не предел)

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3 комментария
Михаил

Где-нибудь на пляже в условном Геленджике, окупится за лето

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2 комментария
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6 комментариев
Егор Егоров

Ап

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Artemy Abubakirov
Себестоимость одной порции составляет 120 рублей, а рекомендуемая цена продажи — от 249 рублей.

Мне кажется беда в том, что за "от 250 рублей" можно во всяких маках/кфс/бк более сытно покушать. А если рассматривать уличные шавы, то и того дешевле

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Д Хб

Беда в том, что разогретые пельмени - это фигня.

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4 комментария
Roman Tarasov

Вот, вот. Та же шавуха получается и дешевле, и привычнее. И вполне вероятно вкуснее.

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4 комментария
Алмаз Хамидуллин

А вы давно в маке были? Там один только кофе теперь 120 рэ стоит.

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1 комментарий
Булка хлеба

У нас в городе, за 79 рублей можно тарелку супа с мясом взять в русских блинах. А тут фабричные пельмени разогретые. Сколько они будут лежать без движения в холодильнике, когда их час приедет. За 250р можно взять гречку с мясом, суп с курицей и компот.

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Маджид Гаджиев

Ник огонь! Особенно в комплексе с комментом про еду.

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Alexei Ageyev

Эта история не про прибыль. Она про гранты. Чуваки тупо пилят гранты, соорудив за 5 лет аж 4 аппарата!

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1 комментарий
Stas Sokolov

Для перекуса выберу, пожалуй, шаверму за 160 рублей!

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Pixel Lens

с мороза всё таки приятней въебать горяченьких с пылу с жару пельмешек, за такое и доплатить можно

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6 комментариев
Hrundel

Блин, дёшево, это где? У нас уже 200 минимум, и то за отрубок. Классическая уже 300 стоит.

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Вадим Д.

Как они на вкус-то?! Прикольная идея, браво!

Однако цена девайса потрясающая просто.

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Вася Пражкин

Пельмешки без мазика, незачет )

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17 комментариев
Бинарный Ёж

Для единственной в своём классе бизнес машины 700к выглядит очень дёшево. Серийная профессиональная кофемашина может дороже стоить.

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noname

Ну тогда аппарат открывающий дошираки и наливающий внутрь кипяток и закрывающей крышкой на 5 минут был бы хитом

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unknown

Называется плацкартный титан.

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1 комментарий
Leo Uvarov

продавать свой элитный дошик с уникальными добавками.

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Антон Большаков

Идея интересная, но за 249 рублей я бы порцию пельмешек не взял ))

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Стерлядка Вяленая

смотря сколько. Вдруг там 1.5кг. Я б взял тогда

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3 комментария
Alexei Ageyev

Не поверишь, но им и не надо чтобы кто-то брал эти пельмени. Главная цель этого аппарата - сбор грантов.

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Мисс Настя

Это смотря как проголодался...

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2 комментария
Бинарный Ёж

Очевидно поставят его не в спальном районе рядом с пятёрочкой, а где-нибудь на вокзале, в аэропорту или в ВУЗе. Там зайдёт на ура.

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Dim Entelis

Странно что никто не обратил внимание - ребята хотят еще 7% с оборота, а емкость аппарата всего-лишь 60 порций

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Маргарита Подоляк
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C. Steel

mad skillz

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Таня ВСибирирожденная

Пельмени to go )))

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Михаил Фирсов
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Олег Беляков
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Сергей Мазур
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noname

Лучше студенток в разных городах заиметь и пусть пельмешки горячими держат

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Dmitry Abutkov

лучше вареники

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Вангую там самый дешевый фарш и как следствие самый говёный вкус, ну и повод продристаться.
Я не набрасываю, просто это физиологическая реальность.

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Marsik

Поставьте платные туалеты рядом с каждым таким аппаратом. Разбогатеете)

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абсолютный вездеход

Физиологическая. Реальность. После употребления в пищу этих автоматических пельменей )) Ну ладно, я набрасываю, но имею право!

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Denis Ryabov

Весело конечно это всё читать! Особенно о якобы новой разработке, еще и выделенным на это «ноу-хау» грантом! Просто я такой аппарат уже видел в 2017, в Москве, на дизайн-заводе «Флакон» и даже пробовал один раз пельмени!😅

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Маджид Гаджиев

Я ничего сготавливать в такой ситуации не буду. Тесно.

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Leonidas

...и мы снова пришли к шаверме.

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Дарья Делева

Наверное это очень удобно, как на вкус? Кто ни будь пробовал)?

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Андрей Богданов

Сваренные, затем замороженные, затем разогретые в микроволновке пельмени - по-моему какая-то фигня.
Пельмени должны быть свежесваренными.

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3 комментария
Пьяный кролик

He знаю как эти. Но один раз попались пельмени быстрого приготовления на манер Доширак. Резина резиной

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Валентин Солодченко

Стоимость одного устройства — 699 тысяч рублей.
дорогой конечно аппаратик

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Sendero

Морозилка и микроволновка по цене новой Гранты, выглядит недёшево. К тому же проблемы с ликвидностью, Гранту в любой день продал за -10% от рыночной цены, а от этого чуда попробуй избавься.

С другой стороны, профессиональные кофейные аппараты предприниматели и по 300-400 тысяч покупают.

Также иметь этот аппарат в единственном количестве = высоким удельным постоянным расходам, прибыль с него вряд ли будет, так, гипотезу чекнуть. Штук 10-20 и уже можно нанимать пельмене-заправщика, но это вложения больше 10 млн в непроверенную тему, опасно.

Гипотезу проще проверять, купив обычную морозилку+микроволновку за 20 тыщ и наняв для ручного труда тётеньку за 1000 р/день, может это даже выгоднее аппарата будет.

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1 комментарий
Дмитрий Кузнецов

Оборудование для бизнеса всегда немного дороже. Вот стиралка например:

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2 комментария
S1m0ne

ну не кипятильник же в ведро бросить.
Если раскидать 699 000 рублей на все процессы и года, я надеюсь, использования - не дорогой.

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Балкон.Ру
давайте аппарат чтобы пиццу делал и щи варил
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1 комментарий
Hrundel

БОР_ТОЧКА_ЩИ!

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Денис Галкин
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1 комментарий
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Денис Галкин

там сидят две карлицы поварихи

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1 комментарий
Hrundel

Оттуда, как и кофе :) Чуваки закладывают периодически.

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5 комментариев
Сергей Леопольдович

.

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Дмитрий

Представим, что нам повезло и мы продаем по 20 порций в день по рекомендованной цене.

1. Чтобы окупить сам аппарат, это 10,5 лет.
2. Заложим сюда еще аренду и зарплату сотрудника, который будет все это пополнять, то срок окупаемости примерно равен 15 лет

Чтобы окупить сам аппарат за 1 год, то в день нужно продавать 216 порций. Я думаю, это невозможно 😬🤷🏻‍♂️

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Roman Tarasov

Чувак работал в «Почта России», у них там альтернативная математика в плане окупаемости)))

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2 комментария
Silverjohn

Чето у тебя проблемы с математикой. Если по 20 порций в день продавать по РРЦ, то за месяц 66 942р прибыли выходит при себесе 120р.
Так что аппарат за год окупается. Начинающий предприниматель сам все делает, и пополняет.
А если такой аппарат купит вендинговая сеть, то у них на зарплате чуваки за день объезжают несколько аппаратов и их ЗП уже отбита.

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Александр Лукьянов

Всего за 2М прототип? Вы что серьезно? Разве что доставка из КНР, перекраска, переклейка лэйблов - тогда ОК.

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Владимир Воробьев

Без учета стоимости предшествующей разработки, 2м за производство прототипа — абсолютно адекватная цена.

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Дмитрий Кузнецов

Там еще грант Сколково и собственные сбережения упоминаются. Два миллиона это только от регионального фонда.

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Максим Попов

Помню ведь, что что-то похожее здесь было...

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Lexx Sky

Раскатывают для автомата с пиццей

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Анна Скирденко

ну это гениально же)))

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Слегка Придурковатый

Дорого. Нахуй.

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Hrundel

Прикольно, у них на сайте можно удалённо оплатить пельмешки в аппарате в Казани. Как говорится, порадуй кого-нить :)

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Ирина Устинова

Как история с "подвешенным кофе"

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

Удобно родителям - вместо карманных денег, которые ребенок может потратить на пивко и сиги.

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Рязанцева Юлиана

Себестоимость одной порции составляет 120 рублей, а рекомендуемая цена продажи — от 249 рублей))

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Херня Всё

Скорее всего 120 - цена стаканчика, электричества, пельменей, воды.

А реально выше, ТК есть цена аппарата, аренды места, развозящего пельмени и тд

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2 комментария
Дмитрий Тенетович

Странная движуха. Когда-то выстрелили т.н. пельмень-бары, но туда уже почти никто не заходит.

Имхо, проще посадить у воказала крепкую тетушку с кастрюлей а-ля полевая кухня, чем вкладывать 6 лямов в аппарат с сомнительной окупаемостью.

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Алeкcандр Блoxин

Ну в Петербурге есть Пельмения, четыре штуки вроде, часто сесть негде. Ну и реально вкусно там.

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4 комментария
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Bolt Thrower

что-то подсказывает что на вкус они так себе и цена за порцию высокая если рассматривать как вариант перекуса для молодежи

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S1m0ne

6 раз было написано на сейчас столь душевное слово "пельмеееешки". Люди, здравия вам и процветания)

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Roman Kamushken

Эх жаль! Прогорит, бедолага. Не надо брать домен с дефисом (минусом, на самом деле).

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From Siberia to London

“Горячие пельмешки» - отличный слоган для борделя.

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C. Steel

Вы путаете пельмешки с варениками.

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1 комментарий
ALEKSEY BESSONOV

Откуда взялась конская цена (себестоимость) полуфабрикатов в 120 рублей. Как я понимаю, можно использовать только их полуфабрикаты, но если прикинуть стоимость 8 пельменей, то далеко не такая стоимость выходит, даже чуть проваренные и с шоковой заморозкой. Походу основные деньги кроме франшизных они поимеют с полуфабрикатов. Так что если сумеют продать - только им позавидую.

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Дмитрий Сергеев

Неее, не то пальто, вот если бы он шаурму заворачивал с добавками и соусом на выбор, вот это был бы прорыв!

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Ka Vi

Помню как Семен придумал эту идею, Мы еще тогда косо смотрели, но за 4 года продать 3 аппарата, это конечно уровень. Учитывая сколько рублев на это ушло, дорого все вышло. Ну в любом случае успехов, сегодня это пельмени, завтра манты, вареники. Удачи в общем

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Влад Vlad

А цена полноценного бизнес-ланча 330 рублей

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Sergei Timofeyev

Где вы такие недорогие места находите? В бытность работы в офисе в 2019 году - у нас полноценный бизнесланч был от 350 рублей.

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7 комментариев
Владлен Лернер

Во вкус очка комбо 250-300 р. Ну такое себе брать стакан пельменей от 250…

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Злой Голем

А дареные будут?

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S1m0ne

нет, только за 249 рублей) |sac

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2 комментария
Тимофей Чекулаев

120 рублей за 10 пельмешек бл?

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Anton

Нет. 249 рублей. 120 - себестоимость

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Денис Буйлов

только фуагра, только хардкор)

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Никита Важаев

ну с этим уже будет потяжелее,но придумать можно все

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1 комментарий
Lexx Sky

https://xn-—-7sbabg8bi4dya.xn--p1ai/catalog/item/shaurma-1/

Шаурма - 1. Магазин игровых автоматов хватай-ка.рф
Купить шаурма - 1. В нашем магазине Вы всегда можете купить различные кран-машины хватайка…
xn----7sbabg8bi4dya.xn--p1ai
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Toxic Person

https://youtu.be/g1GkjkGiES4

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Стерлядка Вяленая

А одна порция за 250 руб это сколько грамм? Надеюсь, не 160-200, как в ресторанах?

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Hrundel

200г, всё есть на их сайте

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Виолетта

Лучше бы татрские беляши.

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Маджид Гаджиев

Такие, походу, только в Татрах.

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Trautmori

эчпочмаки

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Архаров Петр

Шаурму и прочие выпечки не победить. Хотя в БЦ может пользоваться спросом.

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Луиджи Вампа

При бц как правило кафе или столовке. Есть пельмени из автомата - провальная идея.

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Антон Монин

если уже пельмени можно готовые с аппарата получать ,то все еще впереди,скоро может и шаурма будет заворачиваться аппаратом

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3 комментария
абсолютный вездеход

Ебануцца. Вот этот маленький 200-граммовый стаканчик с пельмешками - 250 рублей??!! Да это стоимость килограммовой пачки.

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Artem

Хз что там за пельмени будут за 250, минимум от 400 за килло беру, и то говна попадается много

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Андрей Епанчинцев

Вопрос цены/спроса зависит от места. У универа народ скорее в столовку сходит, за эти же деньги. А вот на автовокзале/вокзале/ на барахолке - вполне найдёт аудиторию.

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Слегка Придурковатый

Лучше тогда ставить сразу в пафосных ночных клубах. Ну и меню разнообразить. Пельмешки со стразами Сваровски, посыпанные золотой стружкой и политые нефтью.

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4 комментария
Alexey Bannikov

Он может разогреть и выдать заказ покупателю за две минуты.
две минуты и пельмешки готовы, интересная идея конечно

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Alexander Buharsky

Вау, вот это тема, снимаю шляпу!

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Янычара

И в Сербию один такой отправьте а то плесквица уже заебала

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Валентин Потапов

Могу разработать софт и скомплектовать электронику вендингового аппарата под требования заказчика за $4000. Если есть грамотное и полное ТЗ то за $3000

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Зеленый самолетик

Добровольный взнос на прибыль уже заплатили?)

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Lexx Sky

В бытность мою студентом был у нас аппарат, где были замороженные пирожки и шаурма. Так такого дерьма я в жизни не пробовал. И быстропельмехи есть в магазинах-говно говна

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noname

700 тыс за аппарат? Да одна баба с ведром пельменей окупится быстрее чем аппарат!

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Ivan S.

Так там не отсыпает горячих пельменей и плевок сметаны?

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Маджид Гаджиев

Ахахаха

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Roman Tarasov

Меня смущает только одной упоминание «Почта России» и стартап в одном тексте.

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ZIPA

Нужны жареные пельмени на палочке типа эскимо. И приборы не требуются тогда

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Pasha Z

До первой проверки роспотребнадзора

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Anton

Почему? Пельмени уже готовые. Готовятся не в автомате.

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1 комментарий
Маджид Гаджиев

С созданием таких автоматов, теперь никто на пельменеварительные факультеты не пойдёт учиться.

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Ами Варджа

Что за атака этого вендингового аппарата по всем новостям, хватит уже, Мэш Лентач ВЦ!
Мы поняли, вы хотите пиара огласки рекламы продаж.

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