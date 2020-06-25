Он может собирать вещи, приносить посылки, помогать пожилым.

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В будущем американская компания Boston Dynamics планирует продавать модели четырёхногих роботов Spot для домашних нужд, пишет VentureBeat.

Сейчас клиенты компании покупают роботов, чтобы использовать их на опасном производстве или в тех видах работ, которые люди выполнять не могут, поясняет издание.

Основатель компании Марк Райбер считает, что «робопёс» будет полезен для ухода за пожилыми, инвалидами, а также выполнения рутинных домашних задач.

«Думаю, вам это понравится: робот заходит в комнату, смотрит, не разбросаны ли вокруг детские или ваши вещи, собирает их, складывает в корзину», — цитирует издание Райбера.

Робот Boston Dynamics собирает вещи VentureBeat

В видео, опубликованном в 2016 году, Boston Dynamics показала робота, который перекладывает посуду из раковины в посудомоечную машину и выбрасывает мусор. Spot использует компьютерное зрение, чтобы понять, что стоит сделать с предметом, поясняет основатель компании.

Робот также может приносить посылки с улицы, отмечает Райберт. «Не знаю, как вы, но сейчас, получая заказ, я всегда переживаю: есть ли на водителе маска, вымыл ли он руки и прочее. Разве не было бы хорошо, если бы за меня выходил робот?» — добавляет он.

Когда появится новая модель, глава компании не уточнил, отметив, что «однажды будет».