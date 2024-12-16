ЕС договорился о создании системы спутниковой связи для конкуренции со Starlink

Проект оценивается в €10,6 млрд.Еврокомиссия подписала соглашение о развитии IRIS (Infrastructure for resilience, interconnectivity and security by satellite) — группировки из 290 спутников на низкой и средней околоземных орбитах, которые обеспечат «безопасной» спутниковой связью госорганы, а также частные компании и европейских граждан.Проект реализует консорциум SpaceRISE, в который вошли в том числе три «ведущих» европейских спутниковых оператора SES, Eutelsat и Hispasat.По данным FT, проект оценивается в €10,6 млрд. Полностью систему должны развернуть в 2030 году.FT отмечает, что это соглашение — самый амбициозный космический проект ЕС за десятилетие и попытка составить конкуренцию Starlink от SpaceX. Как писало Reuters, компания Илона Маска с 2018 года запустила около 7000 спутников и контролирует почти две трети всех активных аппаратов.Тарелка Starlink Mini. Фото из профиля Майкла Николлса в X #новости
еропейские чинуши научились у российских как пилить госбюджет
классика: "ДА ВИЗЬДЕ ТАКЖЫ КАГ У НАС"
По данным FT, проект оценивается в €10,6 млрд. Полностью систему должны развернуть в 2030 году.
1. Не развернут к 2030 году.
2. Увеличат смету раза в 3
3. Через 10 лет закроют проект как неперспективный
И нет, это не про самолёты в России.
Такими темпами скоро в космосе будут образовываться пробки.
А кто этим товарищам разрешение выдаёт на использование радиочастот в нашей стране? Насколько я знаю, вся это космическая канитель хоть и требует каких-то наземных станций, но они лишь позволяют ускорить соединение между спутником и терминалом, соответственно они в любом случае занимают радиочастотный спектр на нашей территории и не только. Если ошибаюсь, поправьте меня.
Такие вещи должны решаться и запускаться на международном уровне, с согласованием всех государств, иначе необходимо сбивать всё что летает над нами чужеродное.
Нет! Согласовываться такие вещи должны лишь с теми кто живёт в сегодня и двигается в завтра а не застрял в вымышленном великом вчера и двигается в позавчера.
иначе необходимо сбивать всё что летает над нами чужеродное.Симоньян (с)
Чувствуется профдеформация. Проекция российской реальности на весь мир, ощущение что весь мир состоит из крокодилов, которые что-то там сами по себе решают, а на тебя положили болт. И в ответ надо обязательно бахнуть )
За согласование частот и выделение орбитальных слотов отвечает ITU, Международный Союз Телекоммуникаций (Электросвязи), который контролируется ООН.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8