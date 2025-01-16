Blue Origin впервые запустила тяжёлую ракету-носитель New Glenn

Она разделилась на две ступени: вторая успешно вышла на орбиту Земли.Ракета успешно взлетела с космодрома на мысе Канаверал 16 января 2024 года в 10:03 по мск, сообщила Blue Origin. До этого запуск несколько раз откладывали.Потенциально ракета должна стать конкурентом Starship от SpaceX Илона Маска — та проведёт седьмой полёт в ночь с 16 на 17 января 2024-го.План полёта. Источник: Blue OriginПо плану полёта, ракета должна разделиться на две ступени — этот этап прошёл успешно. Главной целью запуска были вывод второй ступени на орбиту и посадка первой ступени.Первая ступень ракеты должна была приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане. Но, когда она приближалась к месту посадки, пропала связь. Ступень признали потерянной. Вторая же успешно вышла на орбиту.В качестве груза вторая ступень несёт прототип космического аппарата Blue Ring. Он останется прикреплён ко ступени ракеты на протяжении шестичасового тестового полёта.Ракету разрабатывали с 2015 года. Она предназначена для доставки грузов в космос. Её будут использовать для коммерческих запусков и развития спутникового интернета.Полина ЛааксоБудущее05.10.2021«У Blue Origin много денег, но она мало что делает»: как компания хотела исправить свои ошибки и учиться у SpaceX В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.#новости #blueorigin #newglenn
Как тебе такое, Илон маск, тьфу, Дмитрий Рогозин?
Роскосмос ответил ассиметрично, запустив в 2024 аппарат не "на", а "в" Луну. На шаг впереди
Во дураки, а могли бы поставить на неё Авангарды и запустить её в Канаду, которая не хочет присоединяться!
"Special Vancouver Operation za try dnya", заявил Трамп
Из Голливуда опять, как на Луну? Ахаха
Сколько батутов у этих англосаксов развелось, нет бы деградировать, как у нас по телеку им пророчат
Деградировать - это наша скрепа, зато мы путешествуем во времени, за 3 года уже на 20-30 лет назад сгоняли вот