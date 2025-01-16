Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Будущее

Blue Origin впервые запустила тяжёлую ракету-носитель New Glenn

Она разделилась на две ступени: вторая успешно вышла на орбиту Земли.

Blue Origin впервые запустила тяжёлую ракету-носитель New Glenn
  • Ракета успешно взлетела с космодрома на мысе Канаверал 16 января 2024 года в 10:03 по мск, сообщила Blue Origin. До этого запуск несколько раз откладывали.
  • Потенциально ракета должна стать конкурентом Starship от SpaceX Илона Маска — та проведёт седьмой полёт в ночь с 16 на 17 января 2024-го.
План полёта. Источник: Blue Origin
План полёта. Источник: Blue Origin
  • По плану полёта, ракета должна разделиться на две ступени — этот этап прошёл успешно. Главной целью запуска были вывод второй ступени на орбиту и посадка первой ступени.
  • Первая ступень ракеты должна была приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане. Но, когда она приближалась к месту посадки, пропала связь. Ступень признали потерянной. Вторая же успешно вышла на орбиту.
  • В качестве груза вторая ступень несёт прототип космического аппарата Blue Ring. Он останется прикреплён ко ступени ракеты на протяжении шестичасового тестового полёта.
  • Ракету разрабатывали с 2015 года. Она предназначена для доставки грузов в космос. Её будут использовать для коммерческих запусков и развития спутникового интернета.
Полина Лааксо
Будущее
«У Blue Origin много денег, но она мало что делает»: как компания хотела исправить свои ошибки и учиться у SpaceX

В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.

Основатель Blue Origin Джефф Безос <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PTYFEgXaRbU" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Recode</a>

#новости #blueorigin #newglenn

33
11
21 комментарий
d3n.z3l

Как тебе такое, Илон маск, тьфу, Дмитрий Рогозин?

6
1
Ответить
Евгений Куртуков

Роскосмос ответил ассиметрично, запустив в 2024 аппарат не "на", а "в" Луну. На шаг впереди

9
2
1
Ответить
d3n.z3l

Во дураки, а могли бы поставить на неё Авангарды и запустить её в Канаду, которая не хочет присоединяться!

5
1
Ответить
Евгений Куртуков

"Special Vancouver Operation za try dnya", заявил Трамп

6
1
Ответить
Unknown

Из Голливуда опять, как на Луну? Ахаха

5
2
Ответить
Kruason

Сколько батутов у этих англосаксов развелось, нет бы деградировать, как у нас по телеку им пророчат

5
Ответить
d3n.z3l

Деградировать - это наша скрепа, зато мы путешествуем во времени, за 3 года уже на 20-30 лет назад сгоняли вот

3
1
1
Ответить