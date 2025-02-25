Сооснователь «Моторики» создал компанию по разработке биореактора для исследований на Луне

Он вложит в разработки от 100 млн рублей и надеется создать реактор в течение трёх-пяти лет.Сооснователь и бывший гендиректор «Моторики» Илья Чех создал научно-технологическую компанию «Гильдия “Рубежи науки”», пишут «Ведомости».Компания займётся разработкой биореактора для жизнеобеспечения будущих лунных станций и созданием лазерного комплекса для исследования гравитационных волн. Кроме этого, она будет инвестировать в стартапы и проекты, занимающиеся исследованиями и разработками в этой сфере.Собственные вложения Чеха составят от 100 млн до 400 млн рублей — при прогнозируемых расходах примерно 20 млн рублей в год. Также «Гильдия» планирует привлекать частных инвесторов и меценатов. Начало разработки биореактора намечено на первый квартал 2025 года, всего его создание может занять около трёх-пяти лет.«На каждый свой рубль я хотел бы привлечь в дальнейшем 5-10 рублей других инвестиций», — заявил Чех. Таким образом, совокупный объём привлечённых средств может составить от 500 млн до 4 млрд рублей. Чех уточнил, что «Гильдия» ведёт переговоры с рядом инвесторов, но с кем именно — не раскрыл.Биореактор — автономная система регенерации воздуха и воды, которая необходима для освоения космоса. По словам Чеха, это позволит создать «биосистему», которой смогут пользоваться специалисты для длительного пребывания на лунных станциях. «Гильдия» займётся этим проектом совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН.Лазерный комплекс создадут и установят на базе Кисловодской горной обсерватории в партнёрстве с Государственным астрономическим институтом им. П. К. Штернберга при МГУ им. Ломоносова. Его будут использовать для локации Луны и исследований в области гравитационных волн, объяснил Чех. Это поможет «решать прикладные задачи в интересах координатно-временного и навигационного обеспечения».Оба проекта можно использовать и в земных условиях. Биореактор, например, для очистки воды и воздуха в промышленных масштабах, лазерный комплекс — для расширения исследований в области физики. К примеру — чтобы подтвердить или опровергнуть космологические гипотезы, связанные с наличием гравитационных волн.#новости #моторика