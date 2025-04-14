Корабль Blue Origin успешно совершил суборбитальный полёт с женским экипажем

Среди туристов были в том числе певица Кэти Перри и журналистка Лорен Санчес.Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, успешно запустила ракету New Shepard с полностью женским экипажем на борту. Старт состоялся 14 апреля 2025 года с пусковой площадки в Западном Техасе, США.В миссии приняли участие поп-звезда Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, журналистка и филантроп Лорен Санчес (невеста Безоса), инженер и ветеран NASA Айша Боу, активистка и учёная Аманда Нгуен, а также кинопродюсер Кериэнн Флинн. Полёт был посвящён женщинам в аэрокосмической отрасли.Источник: Blue OriginВ ходе полёта корабль превысил высоту более 100 км, преодолев линию Кармана — международно признанную границу космоса. Капсула с экипажем благополучно приземлилась с помощью трёх парашютов. Ракета-носитель также успешно совершила вертикальную посадку.Экипаж выходит из капсулыЭто 31-й запуск New Shepard от Blue Origin, пишет The Verge. В июле 2021 года в полёте приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, они стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.#новости #blueorigin