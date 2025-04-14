Корабль Blue Origin успешно совершил суборбитальный полёт с женским экипажем

Это 31-й запуск New Shepard от Blue Origin, пишет The Verge. В июле 2021 года в полёте приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, они стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.