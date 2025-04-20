Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Карьера
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Будущее

В Китае запустили первую широкополосную сеть 10G

Проект реализовали Huawei и китайский оператор связи China Unicom.

Представители China Unicom. Источник: Mydrivers
Представители China Unicom. Источник: Mydrivers
  • Пока в зоне покрытия район Сюнъань вблизи Пекина, а в будущем в стране появится ещё 168 локаций с 10G, пишет китайское издание Mydrivers. Компания использует «первую в мире» технологию 50G PON.
  • Сеть обеспечивает скорость загрузки в 10 Гбит/с и скорость отправки в 1 Гбит/с. Время задержек сократилось до трёх миллисекунд. Например, раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а с 10G — несколько секунд, объясняет издание.
  • Сеть работала бесперебойно при одновременном использовании нескольких «умных» устройств в доме и просмотре видео в формате 8K, рассказал один из клиентов оператора China Unicom.
Скорость работы сети. Источник: Mydrivers
Скорость работы сети. Источник: Mydrivers

#новости

3
12 комментариев