В Китае запустили первую широкополосную сеть 10G

Проект реализовали Huawei и китайский оператор связи China Unicom.Представители China Unicom. Источник: MydriversПока в зоне покрытия район Сюнъань вблизи Пекина, а в будущем в стране появится ещё 168 локаций с 10G, пишет китайское издание Mydrivers. Компания использует «первую в мире» технологию 50G PON.Сеть обеспечивает скорость загрузки в 10 Гбит/с и скорость отправки в 1 Гбит/с. Время задержек сократилось до трёх миллисекунд. Например, раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а с 10G — несколько секунд, объясняет издание.Сеть работала бесперебойно при одновременном использовании нескольких «умных» устройств в доме и просмотре видео в формате 8K, рассказал один из клиентов оператора China Unicom.Скорость работы сети. Источник: Mydrivers#новости