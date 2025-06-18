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Таня Боброва
Будущее

Honda успешно испытала экспериментальную многоразовую ракету

Ракета длиной чуть более шести метров взлетела на высоту почти 300 м и точно вернулась обратно.

Источник здесь и далее: Honda
Источник здесь и далее: Honda
  • Подразделение Honda R&D провело испытания 17 июня 2025 года в префектуре Хоккайдо в Японии. Экспериментальная многоразовая ракета поднялась на высоту 271,4 м и приземлилась в 37 см от намеченной точки. Продолжительность полёта составила 56,6 секунды.
  • Длина ракеты составляет 6,3 м, диаметр — 85 см, вес — 900 кг без топлива и других расходных жидкостей и 1312 кг полного.
  • Испытания стали первыми для Honda, их цель — протестировать «ключевые технологии» для повторного использования ракеты.
  • Автопроизводитель отметил, что пока находится на этапе исследований и решений о коммерциализации космических технологий не принял.
Honda успешно испытала экспериментальную многоразовую ракету
Испытания ракеты

#новости #honda

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