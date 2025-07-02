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Ася Карпова
Будущее

Исследователи MIT разработали технологию, которая позволит роботам на складах «заглядывать» в закрытые коробки

Они предлагают использовать её, чтобы определять бракованный товар.

Робот компании Figure на складе сортирует посылки. Источник: Figure
Робот компании Figure на складе сортирует посылки. Источник: Figure
  • Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) создали метод визуализации, который позволяет роботам на складах «заглядывать» внутрь закрытых коробок, не открывая их.
  • Им удалось добиться 96% точности в реконструкции разных предметов даже «сложной» формы, например ложек и вилок. Другие методы, по их словам, точны примерно на 70%.
  • Технология под названием mmNorm основана на использовании миллиметровых волн mmWave. Они проходят сквозь препятствия вроде пластиковых контейнеров и отражаются от скрытых объектов. Система собирает отражения и передаёт их алгоритму, который оценивает форму поверхности предмета.
  • Технологию также предлагают применять для домашних роботов-помощников, например, чтобы искать потерянные вещи.

#новости

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