Исследователи MIT разработали технологию, которая позволит роботам на складах «заглядывать» в закрытые коробки

Они предлагают использовать её, чтобы определять бракованный товар.Робот компании Figure на складе сортирует посылки. Источник: FigureИсследователи Массачусетского технологического института (MIT) создали метод визуализации, который позволяет роботам на складах «заглядывать» внутрь закрытых коробок, не открывая их.Им удалось добиться 96% точности в реконструкции разных предметов даже «сложной» формы, например ложек и вилок. Другие методы, по их словам, точны примерно на 70%.Технология под названием mmNorm основана на использовании миллиметровых волн mmWave. Они проходят сквозь препятствия вроде пластиковых контейнеров и отражаются от скрытых объектов. Система собирает отражения и передаёт их алгоритму, который оценивает форму поверхности предмета.Технологию также предлагают применять для домашних роботов-помощников, например, чтобы искать потерянные вещи.#новости