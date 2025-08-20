«Роскосмос» запустил «биоспутник» — с мышами, мухами и растениями

С помощью них компания оценит влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.Источник: Иван Тимошенко / «Роскосмос»Ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» №2 стартовала с космодрома Байконур около 20:15 мск 20 августа 2025 года. Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты прошли штатно.Как писало ТАСС, на борту «Бион-М» №2 находятся 75 мышей, около 1500 мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых и другие объекты. За их состоянием проследят робот и система видеонаблюдения, а встроенные датчики зафиксируют температуру и пульс, добавляет РБК.Задача миссии — понять, как радиация и невесомость влияют на живые организмы на полярной орбите. Полёт рассчитан на 30 суток. По плану, аппарат приземлится в степях Оренбургской области 19 сентября 2025 года.Первый полёт аппарата серии «Бион-М» прошёл в 2013 году, уточняет «РИА Новости». На борту находились мыши, гекконы, улитки, рыбы, ракообразные, микроорганизмы. Полёт продлился 30 суток.#новости #роскосмос