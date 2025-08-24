Cargo Dragon отправился к МКС с биоматериалами для изучения формирования кровеносных сосудов в невесомости

Это 33 коммерческая миссия NASA и SpaceX по доставке полезных грузов на Международную космическую станцию (МКС). Запуск грузового корабля Cargo Dragon от SpaceX выполнили в 09:45 мск 24 августа 2025 года — с помощью ракеты-носителя Falcon 9, со стартового комплекса на мысе Канаверал, Флорида.В 14:30 мск 25 августа он должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента и остаться там до декабря, чтобы потом вернуться на Землю с результатами научных исследований. Приводнение запланировано у побережья Калифорнии.Корабль доставит более 2,3 т грузов, которые, помимо прочего, помогут проверить в деле технологии для будущих миссий и на Луну, и в перспективе на Марс.Помимо еды и базового обеспечения, а также материалов для тестирования 3D-печати металлических деталей и биопечати тканей, Cargo Dragon везёт стволовые клетки, формирующие костную ткань, чтобы исследовать способы предотвращать остеопороз. При нём такие ткани разрушаются.На станцию также доставят ткани печени, созданные с помощью технологий 3D-биопечати. Их хотят использовать в изучении развития кровеносных сосудов в условиях микрогравитации.Видео ускорено редакцией vc.ru. Источник: NASA#новости