NASA рассказало о возможных признаках древних форм жизни на Марсе

Учёные назвали открытие революционным и неожиданным.

  • Марсоход Perseverance обнаружил в кратере Езеро образец, который может хранить следы древней микробной жизни. В исследовании NASA, опубликованном в журнале Nature, говорится, что проба под названием Sapphire Canyon содержит возможные биосигнатуры.
  • Возможные признаки жизни определили научные инструменты марсохода Perseverance — PIXL и SHERLOC. При исследовании камня Cheyava Falls в форме наконечника стрелы они зафиксировали яркие пятна, которые могли остаться после микробной активности, если те использовали содержащиеся в породе углерод, серу и фосфор в качестве источника энергии.
  • При детальном изучении исследователи заметили на породе характерный рисунок, похожий на «леопардовые пятна». В этих зонах были выявлены минералы вивианит и грейгит, которые на Земле связаны с осадочными процессами и микробной активностью.
  • Учёные отмечают, что найденные минералы могли образоваться в результате реакций, связанных с микробной активностью, но также допускают их абиотическое происхождение. В породах нет признаков воздействия высоких температур или кислой среды, что делает «небиологический» вариант менее вероятным, хотя полностью исключить его пока нельзя.

  • Находку сочли неожиданной, так как речь идёт об относительно «молодых» породах. Ранее считалось, что искать признаки жизни стоит только в древних образованиях. Теперь учёные полагают, что Марс мог оставаться обитаемым дольше, чем считалось, а следы жизни могут скрываться и в старых породах, но их труднее выявить.

23 июля 2024 года марсоход сделал селфи из 62 кадров. На снимке рядом с ним виден камень Cheyava Falls
  • Главный учёный миссии Кэти Стэк Морган подчеркнула, что заявления о внеземной жизни требуют исключительных доказательств. По её словам, публикация результатов в рецензируемом журнале подтверждает их надёжность, но полностью исключить абиотическое происхождение найденных минералов пока нельзя.
  • Находка стала результатом тщательно спланированной миссии, нацеленной на поиск биосигнатур, заявили в NASA. Результаты теперь доступны мировому научному сообществу для дальнейшей проверки.
NASA запланировало отправить на Марс дрон размером с внедорожник — для поиска следов воды и жизни

По задумке, он заберётся в труднодоступные места Лабиринта Ночи.

