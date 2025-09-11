NASA рассказало о возможных признаках древних форм жизни на Марсе

Учёные назвали открытие революционным и неожиданным.Марсоход Perseverance обнаружил в кратере Езеро образец, который может хранить следы древней микробной жизни. В исследовании NASA, опубликованном в журнале Nature, говорится, что проба под названием Sapphire Canyon содержит возможные биосигнатуры.Возможные признаки жизни определили научные инструменты марсохода Perseverance — PIXL и SHERLOC. При исследовании камня Cheyava Falls в форме наконечника стрелы они зафиксировали яркие пятна, которые могли остаться после микробной активности, если те использовали содержащиеся в породе углерод, серу и фосфор в качестве источника энергии.При детальном изучении исследователи заметили на породе характерный рисунок, похожий на «леопардовые пятна». В этих зонах были выявлены минералы вивианит и грейгит, которые на Земле связаны с осадочными процессами и микробной активностью.Учёные отмечают, что найденные минералы могли образоваться в результате реакций, связанных с микробной активностью, но также допускают их абиотическое происхождение. В породах нет признаков воздействия высоких температур или кислой среды, что делает «небиологический» вариант менее вероятным, хотя полностью исключить его пока нельзя.Находку сочли неожиданной, так как речь идёт об относительно «молодых» породах. Ранее считалось, что искать признаки жизни стоит только в древних образованиях. Теперь учёные полагают, что Марс мог оставаться обитаемым дольше, чем считалось, а следы жизни могут скрываться и в старых породах, но их труднее выявить.23 июля 2024 года марсоход сделал селфи из 62 кадров. На снимке рядом с ним виден камень Cheyava FallsГлавный учёный миссии Кэти Стэк Морган подчеркнула, что заявления о внеземной жизни требуют исключительных доказательств. По её словам, публикация результатов в рецензируемом журнале подтверждает их надёжность, но полностью исключить абиотическое происхождение найденных минералов пока нельзя.Находка стала результатом тщательно спланированной миссии, нацеленной на поиск биосигнатур, заявили в NASA. Результаты теперь доступны мировому научному сообществу для дальнейшей проверки.DTFБудущее6 апрNASA запланировало отправить на Марс дрон размером с внедорожник — для поиска следов воды и жизни По задумке, он заберётся в труднодоступные места Лабиринта Ночи.#новости #космос #марс