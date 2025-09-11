NASA рассказало о возможных признаках древних форм жизни на Марсе

Находку сочли неожиданной, так как речь идёт об относительно «молодых» породах. Ранее считалось, что искать признаки жизни стоит только в древних образованиях. Теперь учёные полагают, что Марс мог оставаться обитаемым дольше, чем считалось, а следы жизни могут скрываться и в старых породах, но их труднее выявить.