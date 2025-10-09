Популярное
Таня Боброва
Будущее

Figure показал третье поколение своего робота-гуманоида Figure 03

Цены и дату начала поставок компания не уточнила.

Источник здесь и далее: Figure
  • Высота робота — 5 футов и 6 дюймов (около 168 см), вес — 60 кг. Он может развивать скорость до 1,2 м в секунду.
  • Компания назвала несколько особенностей устройства. В частности, каждую руку оснастили встроенной камерой с широким углом обзора. Они позволяют ИИ-системе Helix «видеть» окружающую среду даже при потере визуального контакта с основных камер. Например, когда нужно что-то достать из шкафа.
  • Кончики пальцев робота стали более «мягкими и адаптивными» — это позволяет надёжнее брать и удерживать предметы разных форм и размеров. Каждый датчик на кончике пальца может определить силу давления в три грамма, говорят в компании.
  • Для безопасного использования в домашних условиях робота покрыли пеной в определённых местах и текстилем. Мягкие элементы можно мыть, снимать и устанавливать без специальных инструментов. Обновлённая аудиосистема лучше преобразовывает речь в реальном времени.
  • Робот поддерживает беспроводную зарядку — дома он может автоматически подключаться к зарядной станции и подзаряжаться по мере необходимости в течение дня, отметила компания.
  • Кроме того, Figure 03 — первый робот стартапа, разработанный с нуля специально для крупносерийного производства. Для этого компания в том числе пересмотрела цепочки поставок и создала производство BotQ, способное выпускать на первом этапе до 12 тысяч роботов-гуманоидов в год.

#новости #figure

18 комментариев