Figure показал третье поколение своего робота-гуманоида Figure 03

Цены и дату начала поставок компания не уточнила.Источник здесь и далее: Figure Высота робота — 5 футов и 6 дюймов (около 168 см), вес — 60 кг. Он может развивать скорость до 1,2 м в секунду.Компания назвала несколько особенностей устройства. В частности, каждую руку оснастили встроенной камерой с широким углом обзора. Они позволяют ИИ-системе Helix «видеть» окружающую среду даже при потере визуального контакта с основных камер. Например, когда нужно что-то достать из шкафа.Кончики пальцев робота стали более «мягкими и адаптивными» — это позволяет надёжнее брать и удерживать предметы разных форм и размеров. Каждый датчик на кончике пальца может определить силу давления в три грамма, говорят в компании.Для безопасного использования в домашних условиях робота покрыли пеной в определённых местах и текстилем. Мягкие элементы можно мыть, снимать и устанавливать без специальных инструментов. Обновлённая аудиосистема лучше преобразовывает речь в реальном времени.Робот поддерживает беспроводную зарядку — дома он может автоматически подключаться к зарядной станции и подзаряжаться по мере необходимости в течение дня, отметила компания.Кроме того, Figure 03 — первый робот стартапа, разработанный с нуля специально для крупносерийного производства. Для этого компания в том числе пересмотрела цепочки поставок и создала производство BotQ, способное выпускать на первом этапе до 12 тысяч роботов-гуманоидов в год. Figure основана в 2022 году. Робота-гуманоида первого поколения Figure 01 представили в 2023-м, второго Figure 02— в 2024-м. В сентябре 2025-го стартап привлёк $1 млрд при оценке в $39 млрд.#новости #figure