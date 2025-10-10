Tesla приостановила производство роботов Optimus на неопределённый срок — The Information

Выпуск первых 5000 единиц был запланирован на конец 2025 года.Источник: TeslaИнженеры компании пока не могут добиться достаточной «ловкости» рук роботов-гуманоидов. По замыслу, они должны быть максимально приближены к возможностям человеческих. Об этом рассказали источники издания, знакомые с проектом.В марте 2025-го глава компании Илон Маск заявлял, что сможет выпустить 5000 роботов Optimus к концу года. Теперь планируют произвести только 2000 роботов, но в какие сроки — неизвестно. На предприятии накопилось «много» корпусов без рук и предплечий. Закончить работу инженеры пока не могут.В сентябре Маск сказал, что Optimus должен обладать «практически такой же ловкостью рук, как человек», но пока готовой технологии для этого у компании нет.В мае 2025 года компания показала возможности робота в бытовых задачах. Источник: Tesla#новости