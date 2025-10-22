Популярное
Евгения Евсеева
Будущее

Авиационная Airbus, машиностроительная Leonardo и оборонная Thales договорились объединиться для создания конкурента Starlink — FT

Они хотят заняться производством спутников.

Источник: Marcelo del Pozo
  • Airbus, итальянская Leonardo и французская Thales близки к соглашению о слиянии своих космических подразделений, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Так компании сообща хотят конкурировать со SpaceX Илона Маска.
  • Впервые о возможных переговорах между компаниями в декабре 2024 года писало Reuters: издание сообщало, что те обсуждают совместный космический проект, который бы предусматривал создание крупного европейского производителя спутников.
  • Объявить о создании новой структуры стороны могут в «ближайшее время»: они уже одобрили соглашение, но некоторые «технические моменты» всё ещё обсуждаются, говорят источники FT. Airbus получит 35% в объединённой группе, а Leonardo и Thales — по 32,5% каждая.
  • Новая компания объединит около 30 производственных площадок, на которых будет работать примерно 25 тысяч человек. Совокупная выручка предприятия может составить €6,5 млрд в год, пишет FT. Airbus, Leonardo и Thales «надеются», что будущая компания сможет «гибко» реагировать на изменения на рынке.
  • В Leonardo отказались от комментариев. В Airbus заявили, что ведут «конструктивные переговоры» с партнёрами. В Thales рассказали, что соглашение пока не достигнуто и любые комментарии преждевременны.

