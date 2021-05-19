Представители компании утверждают, что имплантировали устройства 28 пациентам, пока конкурирующая Neuralink Илона Маска продолжает испытания на обезьянах.

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Сооснователь PayPal, соучредитель Palantir и инвестор Питер Тиль получил нераскрытую часть акций в Blackrock Neurotech после вложения $10 млн, сообщает CNBC.

Blackrock Neurotech основана в 2008 году, компания занимается продажей оборудований и программного обеспечения в области нейробиологии и разрабатывает технологию мозговых имплантов (BCI). Компания прибыльна с 2015 года и ранее не привлекала значительного венчурного финансирования.

«В 2020 году мы дошли до стадии, когда не могли взять все контракты, которые нам предлагали. Мы поняли, что нужен внешний капитал», — рассказал гендиректор Bleckrock Маркус Герхардт.

Компания разрабатывает чипы размером несколько миллиметров для людей с ограниченными возможностями. Blackrock утверждает, что поставила свои устройства 28 пациентам в США, Китае и Европе, а также приматам и грызунам.

После этого пациенты с параличом большей части тела смогли управлять роботизированными конечностями. А пациент с боковым миотрофическим склерозом (БАС) смог говорить с помощью синтезатора голоса.

Чипы имплантируют в те области мозга, где нужно усилить активность. После имплантации электроды записывают то, что думает человек, усиливают сигнал и отправляют на компьютер. Затем программа пытается интерпретировать то, что хочет сделать мозг, и алгоритм превращает это в команды — двигать рукой, говорить и так далее.

Другой инвестор Blackrock Кристиан Ангермайер уверен, что менее чем через 20 лет чипы BCI появятся на рынке.

«Максимальный потенциал этой технологии в том, чтобы увеличить память человека до невероятных размеров или сделать возможным телепатическое общение» — продолжает Ангермайер.