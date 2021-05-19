Сооснователь PayPal вложил $10 млн в производителя нейроинтерфейсов Blackrock Neurotech Статьи редакции
Представители компании утверждают, что имплантировали устройства 28 пациентам, пока конкурирующая Neuralink Илона Маска продолжает испытания на обезьянах.
Сооснователь PayPal, соучредитель Palantir и инвестор Питер Тиль получил нераскрытую часть акций в Blackrock Neurotech после вложения $10 млн, сообщает CNBC.
Blackrock Neurotech основана в 2008 году, компания занимается продажей оборудований и программного обеспечения в области нейробиологии и разрабатывает технологию мозговых имплантов (BCI). Компания прибыльна с 2015 года и ранее не привлекала значительного венчурного финансирования.
«В 2020 году мы дошли до стадии, когда не могли взять все контракты, которые нам предлагали. Мы поняли, что нужен внешний капитал», — рассказал гендиректор Bleckrock Маркус Герхардт.
Компания разрабатывает чипы размером несколько миллиметров для людей с ограниченными возможностями. Blackrock утверждает, что поставила свои устройства 28 пациентам в США, Китае и Европе, а также приматам и грызунам.
После этого пациенты с параличом большей части тела смогли управлять роботизированными конечностями. А пациент с боковым миотрофическим склерозом (БАС) смог говорить с помощью синтезатора голоса.
Чипы имплантируют в те области мозга, где нужно усилить активность. После имплантации электроды записывают то, что думает человек, усиливают сигнал и отправляют на компьютер. Затем программа пытается интерпретировать то, что хочет сделать мозг, и алгоритм превращает это в команды — двигать рукой, говорить и так далее.
Другой инвестор Blackrock Кристиан Ангермайер уверен, что менее чем через 20 лет чипы BCI появятся на рынке.
«Максимальный потенциал этой технологии в том, чтобы увеличить память человека до невероятных размеров или сделать возможным телепатическое общение» — продолжает Ангермайер.
- Над мозговыми имплантации также работает компания Neuralink, основанная в 2016 году Илоном Маском и Максом Ходаком. В апреле 2021 года чип Neuralink встроили обезьяне, и она смогла играть в видеоигру «силой мысли».
- CNBS пишет, что в октябре 2020 года учёные Мельбурнского университета добились того, что двое людей с БАС смогли мысленно отправлять текстовые сообщения, электронную почту и делать покупки в интернете через набор электродов на стенте без имплантации в мозг.
Вот оно будущее. Телепатия не за горами.
Теперь корпорациям не составит труда залезть в твой мозг.
Шапочка из фольги хит следующего сезона.
Открою секрет, они столько о нас знают, что им нет нужды лезть в голову))) мы сами им все рассказываем, каждый день.
Вот вот, мессенджера, оплата картами и интернет = свободный доступ. Дороговато для массового запуска. Хотя...
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Про гугл очки так же говорили. Пока технология проекции на линзы очков не вышла спустя годы. Так что данный чип тоже может внедриться массово лет через 10-20. И запомнился случай с телевизора 2000 года, выпуска новостей, что в скором будущем все будут ездить на одноколёсгых мотоциклах. 2020 - одноколёсных мотоциклов для массового, неподготовленного пользователя - нет. Гироскутеры запрещаются из-за большого травматизма при подении от потери равновесия. Эконом элетросамокаты ограничивают в скорости. Мощные электросамокаты стоят как мопеды, скутеры, требуются права и езда по асфальту. На основе истории вывод - чипы сначала оттестируют в узком круге людей, на людях с ограничениями, на военных. Как летяющий костюм. И пока он будет стоить дорого. И трудно применим в быту, так как для него и все гаджеты нужно будет всем компаниям сделать, инфраструктуру создать. Мысли вслух.
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