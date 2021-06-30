Стартап, который выдаёт криптовалюту за сканирование глаза, привлёк $25 млн Статьи редакции
Устройство сканирует радужную оболочку глаза и выдаёт уникальный номер — по нему можно получить криптовалюту.
Бывший глава бизнес-инкубатора Y Combinator в Кремниевой долине Сэм Альтман основал с двумя партнёрами стартап Worldcoin, через который хочет перечислять каждому человеку на планете криптовалюту, пишет Bloomberg.
Worldcoin разработал устройство, которое будет сканировать радужную оболочку глаза и создаст уникальный код для каждого человека, после изображение будет удалено без сохранения.
Сканирование предотвратит попытки людей несколько раз зарегистрироваться и обмануть систему, пояснил гендиректор Worldcoin. Компания хочет сделать процесс сбора и использования биометрических данных максимально прозрачным.
Устройство имеет форму шара серебряного цвета размером с баскетбольный мяч. Worldcoin уже начал тестирование в разных городах. Валюта еще не готова к распространению, поэтому компания пока предлагает добровольцам, в основном, биткоины в обмен на сканирование глаз и отзывы о процессе. В обращении меньше 20 прототипов по всему миру, заявили в компании.
Производство прототипа шара стоит около $5 тысяч, но цена будет снижаться, говорят в компании.
Компания привлекла около $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global., основателя LinkedIn Рида Хоффмана и Day One Ventures. Инвесторы отказались говорить с Bloomberg о стартапе.
Руководитель Worldcoin — 27-летний Александр Бланиа, бывший студент факультета теоретической физики Калифорнийского технологического института. Он стал соучредителем компании вместе с Альтманом и Максом Новендстерном, которые ранее работали в инвестиционной фирме Bridgewater Associates LP и в финтех-стартапе Wave.
Worldcoin придумал Альтман в 2019 году, чтобы использовать криптовалюту для безусловного базового дохода. Альтман был первым инвестором в Worldcoin, сейчас не играет роли в повседневных операциях и выступает в качестве советника. «Меня интересовало, как базовый доход может повлиять на глобальное перераспределение богатства», — расссказал Альтман Bloomberg.
Альтман известен работой в акселераторе Y Combinator, через который первую поддержку получили Airbnb, Dropbox и Stripe. При Альтмане Y Combinator планировал эксперименты по универсальному базовому доходу.
После Y Combinator Альтман работал в области искусственного интеллекта в OpenAI LLC, которую он основал в 2015 году вместе с Илоном Маском. Альтман ушёл из компании в 2017 году.
Worldcoin ещё готовится к официальному открытию. Штаб-квартира компании будет располагаться в Сан-Франциско, пока её сотрудники работают в разных частях мира из-за пандемии.
Погодите, не так быстро) Я ещё умную колонку не приобрёл и вакцину не сделал) а вы уже глаза сканируете)
Новенький Мика
У мну даже в сортире свет сам пока не включается. А тут воно чо. Аж стыдно жить.
SCAM
А глаз обязательно должен быть свой?
Бизнес-модель какая?
Что все, кто захотят раздать кому-то денег (ООН, велфер, пожертвования, социальные выплаты и т. д.) будут для идентификации использовать их устройства?
Головной нос
Собрать сканы радужки миллиардов долбоёбов занедорого.
а кому они нужны? судя по IOS14 что большая часть пользователей пытается скрыть о себе данные максимально, кто будет продавать за 3 копейки свою биометрию? Жители стран 3-4 мира? Их данные никому не нужны, да и пользоваться криптовалютой им сложно
На чем проект будет зарабатывать в итоге или речь идёт о более глобальной цели.. Тогда какой?
Сейчас модно на убытках зарабатывать
Идея есть - сканируем всех, продаем базу.
У Pokemon Go бизнес-модель понятная. Хочешь трафик — арендуй точку с редким покемоном внутрь своего магазина.
Идея звучит громко, но неясно какая выгода или польза - за биометрию отпечаток пальца пока неплохо отвечает)
Не совсем понятно, а с какой целью? Это типа благотворительность? В целом, из чьего кармана?
Раздать денег.
Подвинуть народ ими платить через платежную систему.
МНОООГО платить )
Потом включить небольшой процент себе на транзакции.
ИМХО
Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.
Сотрудники платят определённую сумму во внутренней валюте компании, которую потом делят на всех работников в офисе.
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Устройство сканирует радужную оболочку глаза и выдаёт уникальный номер — по нему можно получить криптовалюту.