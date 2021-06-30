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Будущее
Маша Цепелева

Стартап, который выдаёт криптовалюту за сканирование глаза, привлёк $25 млн Статьи редакции

Устройство сканирует радужную оболочку глаза и выдаёт уникальный номер — по нему можно получить криптовалюту.

28 28 комментариев
2671 просмотров

Бывший глава бизнес-инкубатора Y Combinator в Кремниевой долине Сэм Альтман основал с двумя партнёрами стартап Worldcoin, через который хочет перечислять каждому человеку на планете криптовалюту, пишет Bloomberg.

Worldcoin разработал устройство, которое будет сканировать радужную оболочку глаза и создаст уникальный код для каждого человека, после изображение будет удалено без сохранения.

Сканирование предотвратит попытки людей несколько раз зарегистрироваться и обмануть систему, пояснил гендиректор Worldcoin. Компания хочет сделать процесс сбора и использования биометрических данных максимально прозрачным.

Устройство имеет форму шара серебряного цвета размером с баскетбольный мяч. Worldcoin уже начал тестирование в разных городах. Валюта еще не готова к распространению, поэтому компания пока предлагает добровольцам, в основном, биткоины в обмен на сканирование глаз и отзывы о процессе. В обращении меньше 20 прототипов по всему миру, заявили в компании.

Производство прототипа шара стоит около $5 тысяч, но цена будет снижаться, говорят в компании.

Компания привлекла около $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global., основателя LinkedIn Рида Хоффмана и Day One Ventures. Инвесторы отказались говорить с Bloomberg о стартапе.

Руководитель Worldcoin — 27-летний Александр Бланиа, бывший студент факультета теоретической физики Калифорнийского технологического института. Он стал соучредителем компании вместе с Альтманом и Максом Новендстерном, которые ранее работали в инвестиционной фирме Bridgewater Associates LP и в финтех-стартапе Wave.

Worldcoin придумал Альтман в 2019 году, чтобы использовать криптовалюту для безусловного базового дохода. Альтман был первым инвестором в Worldcoin, сейчас не играет роли в повседневных операциях и выступает в качестве советника. «Меня интересовало, как базовый доход может повлиять на глобальное перераспределение богатства», — расссказал Альтман Bloomberg.

Альтман известен работой в акселераторе Y Combinator, через который первую поддержку получили Airbnb, Dropbox и Stripe. При Альтмане Y Combinator планировал эксперименты по универсальному базовому доходу.

После Y Combinator Альтман работал в области искусственного интеллекта в OpenAI LLC, которую он основал в 2015 году вместе с Илоном Маском. Альтман ушёл из компании в 2017 году.

Worldcoin ещё готовится к официальному открытию. Штаб-квартира компании будет располагаться в Сан-Франциско, пока её сотрудники работают в разных частях мира из-за пандемии.

#новость

28 28 комментариев
12
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28 комментариев
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Юрий Карпов

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Погодите, не так быстро) Я ещё умную колонку не приобрёл и вакцину не сделал) а вы уже глаза сканируете)

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Новенький Мика

Юрий
3

У мну даже в сортире свет сам пока не включается. А тут воно чо. Аж стыдно жить.

Ответить

Rudolf Boiars

5

SCAM

Ответить

Dmitry Ryzhov

Rudolf
1

скам - не скам, а 25 миллионов привлек!!!

Ответить

Игорь Рачук

4

А глаз обязательно должен быть свой? 

Ответить

Melissa Warner

Игорь
1

Нет.
Можно даже стеклянный.

Ответить

Игорь Рачук

Melissa
0
Ответить

Denis Bystruev

1

Бизнес-модель какая?
 
Что все, кто захотят раздать кому-то денег (ООН, велфер, пожертвования, социальные выплаты и т. д.) будут для идентификации использовать их устройства?

Ответить

Головной нос

Denis
4

Собрать сканы радужки миллиардов долбоёбов занедорого.

Ответить

Slava Reznor

Головной
0

а кому они нужны? судя по IOS14 что большая часть пользователей пытается скрыть о себе данные максимально, кто будет продавать за 3 копейки свою биометрию? Жители стран 3-4 мира? Их данные никому не нужны, да и пользоваться криптовалютой им сложно 

Ответить

Антон Семенов

Denis
0

Никакой - это HYIP

Ответить

Leo Sol

2

На чем проект будет зарабатывать в итоге или речь идёт о более глобальной цели.. Тогда какой?

Ответить

Вася Пражкин

Leo
1

Сейчас модно на убытках зарабатывать

Ответить

Leo Sol

Вася
0

Все-таки, должны быть идея-движок

Ответить

Вася Пражкин

Leo
2

Идея есть - сканируем всех, продаем базу.

Ответить

Leo Sol

Вася
0

Типа PokemonGo...

Ответить

Denis Bystruev

Leo
1

У Pokemon Go бизнес-модель понятная. Хочешь трафик — арендуй точку с редким покемоном внутрь своего магазина.

Ответить

Сергей Милосердов

Leo
1

Что-то около чипирования и 5G, очевидно.

Ответить

Dan White

Leo
0

Наверное как всегда, от продажи данных

Ответить

Петр Громов

1

Идея звучит громко, но неясно какая выгода или польза - за биометрию отпечаток пальца пока неплохо отвечает)

Ответить

Поэтический Макс

1

Скам, конечно же -) 

Ответить

Игорь Лихачев

1

Еще немного и я перестану удивляться всему, что узнаю... 

Ответить

Андрей Путра

0

Что за планета по сканированию глаза?

Ответить

Дарья Печерских

0

Не совсем понятно, а с какой целью? Это типа благотворительность? В целом, из чьего кармана?

Ответить

Дмитрий Рявкин

0

Раздать денег.
Подвинуть народ ими платить через платежную систему.
МНОООГО платить )
Потом включить небольшой процент себе на транзакции.

ИМХО

Ответить

Антон Семенов

0

Скам коин :)

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Igor Kowalski

0

Интенсивный сбор биометрии и последующая продажа. Вот и вся бизнес модель.

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Diana Campbell

0

Ты нам глазок- мы тебе битка чуток)

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