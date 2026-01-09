Китайская AgiBot заняла 38% рынка роботов-гуманоидов, обойдя Tesla и Figure AI по объёмам поставок

В 2025 году она продала более 5000 единиц.Источник: AgiBotПо данным компании Omdia, шанхайский стартап AgiBot возглавил топ-10 производителей роботов-гуманоидов, поставив 5168 единиц в 2025 году. Она выпускает «умных» роботов для предприятий, отелей и супермаркетов и занимает 38% рынка.Второе место заняла Unitree Robotics со штаб-квартирой в Ханчжоу. Компания поставила 4200 роботов, что составило 32% рынка. Гонконгская UBTech Robotics на третьем месте с 1000 единицами.Для сравнения: Tesla в 2025 году выпустила 150 единиц, что составило 1% мирового рынка. Американские компании Figure AI и Agility Robotics также выпустили по 150 роботов.По данным Omdia, в 2025 году объём поставок по всему миру вырос почти на 480% год к году и составил 13 318 единиц. В 2035 году показатель достигнет 2,6 млн единиц, прогнозирует компания.Таня БоброваБудущее27.11.2025В Китае предупредили о возможном риске появления «пузыря» на рынке человекоподобных роботов В стране свыше 150 производителей таких устройств, и их количество только растёт.#новости