Ася Карпова
Будущее

Китайская AgiBot заняла 38% рынка роботов-гуманоидов, обойдя Tesla и Figure AI по объёмам поставок

В 2025 году она продала более 5000 единиц.

Источник: AgiBot
  • По данным компании Omdia, шанхайский стартап AgiBot возглавил топ-10 производителей роботов-гуманоидов, поставив 5168 единиц в 2025 году. Она выпускает «умных» роботов для предприятий, отелей и супермаркетов и занимает 38% рынка.

  • Второе место заняла Unitree Robotics со штаб-квартирой в Ханчжоу. Компания поставила 4200 роботов, что составило 32% рынка. Гонконгская UBTech Robotics на третьем месте с 1000 единицами.

  • Для сравнения: Tesla в 2025 году выпустила 150 единиц, что составило 1% мирового рынка. Американские компании Figure AI и Agility Robotics также выпустили по 150 роботов.

  • По данным Omdia, в 2025 году объём поставок по всему миру вырос почти на 480% год к году и составил 13 318 единиц. В 2035 году показатель достигнет 2,6 млн единиц, прогнозирует компания.

Таня Боброва
Будущее
В Китае предупредили о возможном риске появления «пузыря» на рынке человекоподобных роботов

В стране свыше 150 производителей таких устройств, и их количество только растёт.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fpage%2F202412%2F1325421.shtml&postId=2620671" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Agibot / Global Times</a>

#новости

