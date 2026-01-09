Китайская AgiBot заняла 38% рынка роботов-гуманоидов, обойдя Tesla и Figure AI по объёмам поставок

Второе место заняла Unitree Robotics со штаб-квартирой в Ханчжоу. Компания поставила 4200 роботов, что составило 32% рынка. Гонконгская UBTech Robotics на третьем месте с 1000 единицами.

Для сравнения: Tesla в 2025 году выпустила 150 единиц, что составило 1% мирового рынка. Американские компании Figure AI и Agility Robotics также выпустили по 150 роботов.

По данным Omdia, в 2025 году объём поставок по всему миру вырос почти на 480% год к году и составил 13 318 единиц. В 2035 году показатель достигнет 2,6 млн единиц, прогнозирует компания.