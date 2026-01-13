Популярное
Ася Карпова
Будущее

Американский стартап GRU Space предлагает «забронировать» места в будущих отелях на Луне в рамках тестовой миссии за депозит до $1 млн

Пробный полёт планируют провести в 2029 году, а первых «постояльцев» отправить в 2032-м.

Скриншот из рекламного ролика GRU Space
Скриншот из рекламного ролика GRU Space
  • Стартап из Сан-Франциско GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) начал принимать заявки на участие в миссии на поверхность Луны, чтобы протестировать первые лунные отели. Для этого нужно внести депозит от $250 тысяч до $1 млн и заполнить форму. Заявки на разные роли в экспедиции рассмотрят в течение 2026 года, а в 2027-м отберут участников.
  • Консультантами выступают главный исследователь миссии NASA на Марс Роберт Лиллис, а также доктор палеонтологических наук Кевин Кэннон. Он был техническим директором компании Ethos Space, которая занимается извлечением и обработкой реголита (лунных пород).
  • Компанию GRU Space в 2025 году основал канадец Скайлер Чан. Он закончил Калифорнийский университет в Беркли в том же 2025-м, проходил стажировку в Tesla и NASA.
  • Из-за неопытности основателя и маленькой команды проект может показаться шуткой, пишет Эрик Бергер, старший редактор рубрики о космосе в Ars Technica. Но после интервью с Чаном у него сложилось впечатление, что молодой человек относится к стартапу серьёзно.
  • Он объясняет, что стоимость вывода на орбиту грузов значительно снизилась благодаря SpaceX. Предположительно, клиенты компании будут летать на Луну на её кораблях Starship. GRU Space получила начальное финансирование от акселератора Y Combinator. Сумма не уточняется.
  • Компания планирует сначала доставлять на Луну надувные капсульные отели. Первую конструкцию отправят в 2032 году. Она сможет вместить до четырёх человек. В дальнейшем отели будут строить из реголита и материалов с Земли. В дизайне создатели вдохновляются Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско.
Источник: GRU Space
  • GRU Space обещает запустить первую тестовую миссию в 2029 году на коммерческом луноходе, чтобы протестировать возможности надувных отелей.

#новости

25 комментариев