Американский стартап GRU Space предлагает «забронировать» места в будущих отелях на Луне в рамках тестовой миссии за депозит до $1 млн

Пробный полёт планируют провести в 2029 году, а первых «постояльцев» отправить в 2032-м.Скриншот из рекламного ролика GRU Space Стартап из Сан-Франциско GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) начал принимать заявки на участие в миссии на поверхность Луны, чтобы протестировать первые лунные отели. Для этого нужно внести депозит от $250 тысяч до $1 млн и заполнить форму. Заявки на разные роли в экспедиции рассмотрят в течение 2026 года, а в 2027-м отберут участников.Консультантами выступают главный исследователь миссии NASA на Марс Роберт Лиллис, а также доктор палеонтологических наук Кевин Кэннон. Он был техническим директором компании Ethos Space, которая занимается извлечением и обработкой реголита (лунных пород).Компанию GRU Space в 2025 году основал канадец Скайлер Чан. Он закончил Калифорнийский университет в Беркли в том же 2025-м, проходил стажировку в Tesla и NASA.Из-за неопытности основателя и маленькой команды проект может показаться шуткой, пишет Эрик Бергер, старший редактор рубрики о космосе в Ars Technica. Но после интервью с Чаном у него сложилось впечатление, что молодой человек относится к стартапу серьёзно.Он объясняет, что стоимость вывода на орбиту грузов значительно снизилась благодаря SpaceX. Предположительно, клиенты компании будут летать на Луну на её кораблях Starship. GRU Space получила начальное финансирование от акселератора Y Combinator. Сумма не уточняется.Компания планирует сначала доставлять на Луну надувные капсульные отели. Первую конструкцию отправят в 2032 году. Она сможет вместить до четырёх человек. В дальнейшем отели будут строить из реголита и материалов с Земли. В дизайне создатели вдохновляются Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско.Источник: GRU SpaceGRU Space обещает запустить первую тестовую миссию в 2029 году на коммерческом луноходе, чтобы протестировать возможности надувных отелей.#новости