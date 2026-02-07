SpaceX отложила планы по исследованию Марса ради лунной программы NASA — WSJ

До этого Илон Маск называл Луну «отвлекающим фактором» и говорил о планах запустить к Марсу пять ракет Starship в конце 2026 года.Фото ReutersО смене стратегии SpaceX сообщили источники WSJ. По их словам, компания заявила инвесторам, что в первую очередь планирует полёт на Луну. Один из собеседников рассказал, что посадку на спутник Земли без людей наметили на март 2027 года.NASA ещё несколько лет назад выбрало модифицированную версию Starship в качестве пилотируемого модуля для лунной программы. Агентство выделило «миллиарды долларов» на разработку 120‑метровой многоразовой ракеты, которая должна стыковаться со станцией NASA у Луны и доставлять астронавтов на поверхность спутника.При этом Маск публично называл Луну «отвлекающим фактором» и говорил, что SpaceX стремится «сразу на Марс». Компания планировала запустить к Марсу пять Starship уже в конце 2026 года. Однако теперь миллиардер признал, что срок был «нереалистичным». Смена курса произошла на фоне слияния SpaceX и xAI, а также планов Маска по развитию орбитальных дата-центров для ИИ. В заявлении о сделке предприниматель среди прочего подчеркнул, что доходы от космических ЦОДов «помогут профинансировать создание постоянной базы на Луне». Технологию высадки на Луну также развивает Blue Origin Джеффа Безоса, отмечает WSJ. В январе 2026 года компания заявила о приостановке проектов в сфере суборбитального туризма, чтобы сосредоточиться на лунной программе. Глава NASA Джаред Айзекман говорил, что приветствует конкуренцию между SpaceX и Blue Origin.Артур ТомилкоБудущее06.04.2025Марс превыше всего: как Илон Маск пытается заставить NASA отказаться от лунной программы Он использует своё влияние, чтобы сменить руководство агентства и пересмотреть многолетние приоритеты его работы. #новости #spacex #маск