SpaceX отложила планы по исследованию Марса ради лунной программы NASA — WSJ

NASA ещё несколько лет назад выбрало модифицированную версию Starship в качестве пилотируемого модуля для лунной программы. Агентство выделило «миллиарды долларов» на разработку 120‑метровой многоразовой ракеты, которая должна стыковаться со станцией NASA у Луны и доставлять астронавтов на поверхность спутника.

При этом Маск публично называл Луну «отвлекающим фактором» и говорил, что SpaceX стремится «сразу на Марс». Компания планировала запустить к Марсу пять Starship уже в конце 2026 года. Однако теперь миллиардер признал, что срок был «нереалистичным».