Стартап The Biological Computing привлёк $25 млн на разработку биологической вычислительной платформы на основе органических нейронов

The Biological Computing (TBC) объявила о посевном раунде инвестиций на сумму $25 млн, который возглавил Primary. Деньги направят на создание лаборатории в Сан-Франциско, в которой будут разрабатывать технологию биологических вычислений.

Стартап основали нейрохирурги Алекс Ксендзовский и Джон Померанец. Своей целью они называют создание «пост-кремниевой» вычислительной инфраструктуры на основе органических нейронов. По их мнению, биопроцессоры потенциально могут оказаться быстрее и энергоэффективнее, чем кремниевые чипы.