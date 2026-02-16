Стартап The Biological Computing привлёк $25 млн на разработку биологической вычислительной платформы на основе органических нейронов

Основатели считают, что биопроцессоры потенциально будут быстрее и энергоэффективнее кремниевых чипов, но на полноценную реализацию идеи может уйти 10-20 лет. Работа технологии на примере модели Oasis для генерации игрового мира в реальном времени. Источник: The Biological ComputingThe Biological Computing (TBC) объявила о посевном раунде инвестиций на сумму $25 млн, который возглавил Primary. Деньги направят на создание лаборатории в Сан-Франциско, в которой будут разрабатывать технологию биологических вычислений. Стартап основали нейрохирурги Алекс Ксендзовский и Джон Померанец. Своей целью они называют создание «пост-кремниевой» вычислительной инфраструктуры на основе органических нейронов. По их мнению, биопроцессоры потенциально могут оказаться быстрее и энергоэффективнее, чем кремниевые чипы. Наработки стартапа включают платформу Algorithm Discovery. Она позволяет «кодировать реальные данные (изображения, видео) в живые нейроны, затем считывать их активность и декодировать её в программный сигнал», пишет Fortune. Технологию уже тестируют для задач по улучшению изображений и оптимизации видео. Принцип работы Algorithm Discovery. Источник: The Biological ComputingТехнических деталей своей работы и других подробностей о технологии в TBC не раскрывают. Tom's Hardware называет обнародованные компанией данные «слишком расплывчатыми», а планы «крайне смелыми».Исследования биологических вычислений ведутся с 1940-1950 годов, а первые прототипы на ДНК и бактериях стали появляться в 1990‑х, указывает Fortune. Главными препятствиями для развития технологии остаются нестабильность работы биопроцессоров, а также проблемы оптимизации и масштабирования.Пока TBC выглядит как амбициозный исследовательский проект, резюмирует издание. Сами основатели говорят, что на создание полноценных биопроцессоров может потребоваться 10-20 лет, но рассчитывают, что в конечном итоге технологию удастся интегрировать в существующую вычислительную инфраструктуру.Они полагают, что максимальной вычислительной производительности удастся достичь с помощью комбинирования биологических и кремниевых вычислений.Над биологическими вычислениями работают и другие компании. В марте 2025 года австралийский стартап Cortical Labs заявил о создании «первого в мире биологического компьютера» CL1 с клетками человеческого мозга.Исследователи также разработали «операционную систему биологического интеллекта biOS». Она запускает «симуляцию мира», то есть игры или программы, посылает нейронам информацию и обеспечивает их взаимодействие. Например, так CL1 научился играть в видеоигру Pong, похожую на теннис.#новости