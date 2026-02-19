В Китае при поддержке правительства развивают конкурента Neuralink: компания NeuroXess провела 50 операций по имплантации нейроинтерфейсов

В отличие от Neuralink, NeuroXess не вживляет электроды в мозговую ткань. Она имплантирует на поверхность мозга полиимидную и металлическую сетку, которая улавливает сигналы и передаёт их на внешние устройства.

Основатель компании Тайгер Тао рассказал Financial Times, что смог «ускорить процесс выхода продукта» благодаря официальной поддержке правительства.

В сентябре 2025 года оно приняло национальную программу развития интерфейсов «мозг — компьютер», чтобы разработать технологию «мирового уровня» к 2030 году. По данным Dongmaicheng, за первые 11 месяцев 2025 года было проведено 24 раунда финансирования китайских стартапов в этой области.

NeuroXess основана в 2021. По данным СМИ, компания привлекла около $13-15 млн от инвесторов, включая Sequoia Capital, Light и Zhongping Capital.