Ася Карпова
Будущее

В Китае при поддержке правительства развивают конкурента Neuralink: компания NeuroXess провела 50 операций по имплантации нейроинтерфейсов

Издание FT поговорило с её основателем.

Источник: NeuroXess
Источник: NeuroXess

  • NeuroXess — китайская компания из Шанхая, специализирующаяся на разработке интерфейсов «мозг-компьютер». За пять лет она провела более 50 имплантаций пациентам, включая первую в Китае операцию по вживлению чипа с интегрированной батареей в декабре 2025 года.

  • До этого подобную проводила только Neuralink Илона Маска. Спустя пять дней парализованный пациент, по заявлению компании, смог управлять курсором «силой мысли» со скоростью 5,2 бита в секунду.

Источник: NeuroXess

  • В отличие от Neuralink, NeuroXess не вживляет электроды в мозговую ткань. Она имплантирует на поверхность мозга полиимидную и металлическую сетку, которая улавливает сигналы и передаёт их на внешние устройства.

  • Основатель компании Тайгер Тао рассказал Financial Times, что смог «ускорить процесс выхода продукта» благодаря официальной поддержке правительства.

  • В сентябре 2025 года оно приняло национальную программу развития интерфейсов «мозг — компьютер», чтобы разработать технологию «мирового уровня» к 2030 году. По данным Dongmaicheng, за первые 11 месяцев 2025 года было проведено 24 раунда финансирования китайских стартапов в этой области.

  • NeuroXess основана в 2021. По данным СМИ, компания привлекла около $13-15 млн от инвесторов, включая Sequoia Capital, Light и Zhongping Capital.

  • Neuralink Маска впервые имплантировала нейрочип человеку в январе 2024 года. В сентябре 2025-го сообщила, что у неё всего 12 пациентов, а в октябре — что своей очереди ждут ещё 10 тысяч волонтёров.

Михаил Дудченко
Будущее
Сэм Альтман. Источник фото: Bloomberg

