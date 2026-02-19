В Китае при поддержке правительства развивают конкурента Neuralink: компания NeuroXess провела 50 операций по имплантации нейроинтерфейсов

Издание FT поговорило с её основателем.Источник: NeuroXessNeuroXess — китайская компания из Шанхая, специализирующаяся на разработке интерфейсов «мозг-компьютер». За пять лет она провела более 50 имплантаций пациентам, включая первую в Китае операцию по вживлению чипа с интегрированной батареей в декабре 2025 года.До этого подобную проводила только Neuralink Илона Маска. Спустя пять дней парализованный пациент, по заявлению компании, смог управлять курсором «силой мысли» со скоростью 5,2 бита в секунду.Источник: NeuroXessВ отличие от Neuralink, NeuroXess не вживляет электроды в мозговую ткань. Она имплантирует на поверхность мозга полиимидную и металлическую сетку, которая улавливает сигналы и передаёт их на внешние устройства.Основатель компании Тайгер Тао рассказал Financial Times, что смог «ускорить процесс выхода продукта» благодаря официальной поддержке правительства.В сентябре 2025 года оно приняло национальную программу развития интерфейсов «мозг — компьютер», чтобы разработать технологию «мирового уровня» к 2030 году. По данным Dongmaicheng, за первые 11 месяцев 2025 года было проведено 24 раунда финансирования китайских стартапов в этой области.NeuroXess основана в 2021. По данным СМИ, компания привлекла около $13-15 млн от инвесторов, включая Sequoia Capital, Light и Zhongping Capital.Neuralink Маска впервые имплантировала нейрочип человеку в январе 2024 года. В сентябре 2025-го сообщила, что у неё всего 12 пациентов, а в октябре — что своей очереди ждут ещё 10 тысяч волонтёров.Михаил ДудченкоБудущее17.11.2025Генные модификации против имплантов и «новый этап эволюции»: что известно о Merge Labs Сэма Альтмана — потенциальном конкуренте Neuralink Работающего прототипа в ближайшие годы говорят не ждать.#новости