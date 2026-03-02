Но срок остаётся прежним — 2028 год. Астронавт NASA тренируется использовать инструменты для сбора геологических образцов в скафандре. Источник: NASAНациональное космическое агентство США (NASA) представило обновлённый график запусков в рамках лунной программы.Миссия «Артемида 2», в ходе которой экипаж из четырёх астронавтов облетит Луну и вернётся на Землю, должна стартовать в апреле 2026 года, говорится в сообщении агентства. Изначально старт был запланирован на 6 февраля, но по техническим причинам запуск перенесли на 8 февраля, а затем на март. В конце февраля ракету-носитель SLS и космический корабль «Орион» переместили в сборочный цех для устранения проблемы с подачей гелия.Миссию «Артемида 3», в ходе которой должна была состояться первая за 55 лет высадка астронавтов на Луну, перенесли с 2028 года на 2027-й. Но она больше не предполагает полёт к спутнику, а станет тестовым запуском на околоземную орбиту для проверки стыковочных механизмов, систем связи и жизнеобеспечения, а также новых скафандров.По новому плану, высадка на Луну должна произойти в рамках миссии «Артемида 4», но срок остаётся прежним — 2028 год. В NASA объясняют свой подход опытом программы «Аполлон»: поэтапное наращивать возможностей, где каждый шаг достаточно крупный, чтобы двигаться вперёд, но не слишком резкий, чтобы создавать избыточный риск для экипажа.Новая стратегия программы «Артемида» должна обеспечить регулярность полётов и отработку всех этапов и элементов. По словам NASA, партнёры агентства (основной подрядчик — Boeing) согласились увеличить производство компонентов для ракет и посадочных модулей. Артур ТомилкоБудущее6 феврNASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhone и другие современные смартфоны, чтобы «фиксировать особые моменты» Первыми это смогут сделать члены экипажа Artemis II, который должен отправиться к Луне в марте 2026 года.#новости #nasa