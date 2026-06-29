Аэрокосмическая Rocket Lab купит спутникового оператора Iridium в сделке на $8 млрд для конкуренции со SpaceX

Сделка позволит объединить возможности компании по запуску и производству спутников с глобальной сетью спутников L-диапазона, лицензиями и базой абонентов.Источник: Justin Ide / Bloomberg NewsRocket Lab договорилась о покупке Iridium Communications, пишет Reuters. Акционеры последней получат по $27 за бумагу и акции Rocket Lab — суммарно $54 за акцию Iridium. Это на 24,1% выше цены закрытия бумаг компании.Акции Rocket Lab 29 июня 2026 года растут более чем на 8%, до $91,8 за штуку. Бумаги Iridium Communications — почти на 21%, до $52,56 за штуку. Сделку, в которой Iridium оценили в $8 млрд, рассчитывают закрыть в середине 2027 года.Iridium создали в конце 1980-х как проект исследовательской лаборатории Motorola. К 1998 году запустили первые спутники и начали коммерческую эксплуатацию сети, но к этому времени технологии сотовой связи усовершенствовались — стали дешевле и удобнее для пользователей.В 1999 году Iridium LLC объявила о банкротстве. Motorola собиралась отключить сеть, но проект «спасла» группа инвесторов, которая заключила сервисный контракт с правительством США, говорится на сайте компании. В 2010-м она стала одним из первых коммерческих партнёров SpaceX — последняя запустила на низкую околоземную орбиту её спутники.Сейчас у Iridium есть группировка из 66 активных спутников связи и девяти дополнительных. Rocket Lab планирует разработать обновлённые спутники, которые затем заменят группировку Iridium, пишет WSJ. Сделка даст компании возможность управлять собственными спутниками и доступ к ресурсам, которые помогут в конкуренции со SpaceX, отмечает газета.#новости