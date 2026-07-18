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Полина Лааксо
Будущее

Видео: «самонадевающийся» костюм

Учёные полагают, что технология пригодится не только пожилым, людям с инвалидностью, врачам и спасателям, но ещё и, например, работникам чистых зон на полупроводниковых производствах.

Источник здесь и ниже: Reuters
  • Технологию Self-Wearing Adaptive Garments («самонадевающаяся адаптивная одежда») разработали исследователи из Стэнфорда*, одного из старейших вузов США, а также Корейского института передовых технологий — ведущего исследовательского университета Южной Кореи.
  • В её основе — мягкие трубки-«лианы», которые надуваются и начинают обвивать тело, подтягивая наверх предмет одежды. Благодаря этому человек не обязан стоять смирно, а самой системе не страшны «скользкие и липкие поверхности».
  • Учёные проводят параллель с ползучим плющом, цепляющимся за опору и огибающим препятствия. В The Next Web вспомнили язычок-«дуделку», который по умолчанию свёрнут в спираль, но разворачивается, если в него подуть.
  • Идея возникла у исследователя Кима Нама Гюна: когда во время поездки на велосипеде пошёл дождь, он сокрушался, что ещё не изобрели дождевик, который бы наделся сам — «без рук».
  • По словам авторов, технология работает без «сложного алгоритма управления», но о коммерческом продукте речи пока не идёт. Есть только прототипы рукавов, жакетов и брюк.
Видео: «самонадевающийся» костюм
Видео: «самонадевающийся» костюм

*Стэнфорд признан в России нежелательной организацией.

#редакция

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