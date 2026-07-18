Видео: «самонадевающийся» костюм

Учёные полагают, что технология пригодится не только пожилым, людям с инвалидностью, врачам и спасателям, но ещё и, например, работникам чистых зон на полупроводниковых производствах.Источник здесь и ниже: ReutersТехнологию Self-Wearing Adaptive Garments («самонадевающаяся адаптивная одежда») разработали исследователи из Стэнфорда*, одного из старейших вузов США, а также Корейского института передовых технологий — ведущего исследовательского университета Южной Кореи.В её основе — мягкие трубки-«лианы», которые надуваются и начинают обвивать тело, подтягивая наверх предмет одежды. Благодаря этому человек не обязан стоять смирно, а самой системе не страшны «скользкие и липкие поверхности».Учёные проводят параллель с ползучим плющом, цепляющимся за опору и огибающим препятствия. В The Next Web вспомнили язычок-«дуделку», который по умолчанию свёрнут в спираль, но разворачивается, если в него подуть.Идея возникла у исследователя Кима Нама Гюна: когда во время поездки на велосипеде пошёл дождь, он сокрушался, что ещё не изобрели дождевик, который бы наделся сам — «без рук».По словам авторов, технология работает без «сложного алгоритма управления», но о коммерческом продукте речи пока не идёт. Есть только прототипы рукавов, жакетов и брюк.*Стэнфорд признан в России нежелательной организацией.#редакция