Одна из ступеней ракеты SpaceX предположительно врезалась в Луну на скорости около 2,4 км/с

По оценкам учёных, удар должен привести к образованию кратера диаметром примерно 20-30 м.Фото Getty Images Ракета Falcon 9 стартовала 15 января 2025 года с лунными модулями компаний Firefly Aerospace и Ispace. После запуска первая ступень вернулась на Землю, а вторая вывела аппараты на траекторию полета к Луне.Ступень после отделения должна была сгореть в атмосфере, однако «сочетание солнечной активности и гравитационных сил направило её по траектории к Луне», заявил CNN представитель NASA.Астрономы отследили движение верхней ступени с помощью общедоступных данных, а Центр изучения околоземных объектов NASA подтвердил её траекторию. По расчётам учёных, столкновение должно было произойти утром в 5 августа 2026 года в районе кратера Эйнштейна — на видимой части лунного диска. Удар должен привести к образованию кратера диаметром примерно 20-30 м.Данные, подтверждающие столкновение, исследователи получат с задержкой, отмечает BBC. Ни один из космических аппаратов, вращающихся вокруг Луны, не был расположен таким образом, чтобы зафиксировать инцидент «в прямом эфире». В «оптимальном» положении для съёмки места падения находился южнокорейский аппарат Danuri, но в Сеуле пообещали поделиться данными только после завершения анализа исследовательскими институтами, пишет издание.В NASA отдельно подчеркнули, что столкновение «не представляет опасности для Земли».#новост #spacex #луна