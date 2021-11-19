Рекомендации и сильная команда: как попасть в акселератор Alchemist и что там делать

В ноябре 2021 года прошел очередной набор стартапов в один из крупнейших акселераторов для b2b проектов Alchemist. По данным официального сайта, каждый второй стартап, закончивший его программу, получает финансирование. А за девять лет существования акселератора через него прошли больше 300 компаний — при условии, что в каждый набор попадают не…