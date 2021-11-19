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Будущее
Nazigul Jusupova

Alphabet начала использовать в офисе Google своих универсальных обучаемых роботов для уборки и других повседневных задач Статьи редакции

Роботы умеют сортировать мусор, протирать столы и передвигать стулья.

  • Компания использует 100 прототипов роботов, сообщил в своём блоге глава подразделения Everyday Robot Ханс Питер Брондмо.
  • Alphabet разрабатывает роботов, которых можно научить выполнять новые задачи без написания кода с нуля.
  • По словам Брондмо, многие устройства работают в специальных пространствах, они выполняют только запрограммированные задачи в нужном месте и в определённое время. Чтобы роботы могли быть полезны там, где живут и работают люди, они должны учиться, считает он.
  • Роботы, которые компания выпустила в 2019 году для сортировки мусора, теперь могут протирать столы, открывать двери и передвигать стулья.
Роботы Everyday Robot протирают столы Everyday Robot
  • Роботы используют камеры и датчики, чтобы передвигаться и ориентироваться в пространстве. А при помощи машинного обучения они обучаются и адаптируются к разным обстоятельствам.
Робот Everyday Robot открывает дверь Everyday Robot
  • Очень сложно заставить машину управлять новыми объектами в незнакомой обстановке, но обновление от Everyday Robot — ещё не скачок вперёд, так как роботы работают медленно и «неуклюже», отмечает The Verge.

#новости #alphabet

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12 комментариев
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Холден Колфилд

Сначала мусор в офисе убирать будут, потом в коде

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10
Old Nick

потом, человечество будет годно работать только на урановых шахтах

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1
Алексей

🤦‍♂️🤦‍♂️

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0
Хозяин
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8
Max Kuznetsov
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5
Vladimir Ilyin
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0
Лекарственный завод

Теперь в гугл даже уборщиком не устроиться 🙄

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3
badResistor

Don't be angel!)

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0
Covid 19

Да... Кушать к ним будут такие же весы на колесиках заезжать, гармония и процветание ИИ наступает...

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0
Балкон.Ру
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0
Stepan Sulimov

Учитывая вчерашнюю новость об устройстве для метавселенной и эту, у меня один вопрос - а имущество реально пополам делиться, и какие нужны документы?

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0
Лекарственный завод

Быстро работают, однако

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0
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