Alphabet начала использовать в офисе Google своих универсальных обучаемых роботов для уборки и других повседневных задач Статьи редакции
Роботы умеют сортировать мусор, протирать столы и передвигать стулья.
- Компания использует 100 прототипов роботов, сообщил в своём блоге глава подразделения Everyday Robot Ханс Питер Брондмо.
- Alphabet разрабатывает роботов, которых можно научить выполнять новые задачи без написания кода с нуля.
- По словам Брондмо, многие устройства работают в специальных пространствах, они выполняют только запрограммированные задачи в нужном месте и в определённое время. Чтобы роботы могли быть полезны там, где живут и работают люди, они должны учиться, считает он.
- Роботы, которые компания выпустила в 2019 году для сортировки мусора, теперь могут протирать столы, открывать двери и передвигать стулья.
- Роботы используют камеры и датчики, чтобы передвигаться и ориентироваться в пространстве. А при помощи машинного обучения они обучаются и адаптируются к разным обстоятельствам.
- Очень сложно заставить машину управлять новыми объектами в незнакомой обстановке, но обновление от Everyday Robot — ещё не скачок вперёд, так как роботы работают медленно и «неуклюже», отмечает The Verge.
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Роботы умеют сортировать мусор, протирать столы и передвигать стулья.