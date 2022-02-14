Будущее
Маша Цепелева

SpaceX запланировала выпустить туриста в открытый космос в 2022 году Статьи редакции

В экипаж коммерческого старта войдут бывший пилот ВВС США, два инженера SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман.

  • Айзекман оплатил запуск космической программы Polaris Dawn с экипажем из непрофессиональных астронавтов. Об этом он рассказал The Washington Post. Программа включает до трёх полётов. Первый из них с выходом в открытый космос запланирован на четвёртый квартал 2022 года.
  • В экипаж вошли сам Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит, два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. Они проведут на орбите пять дней и будут тестировать связь Starlink и заниматься медицинскими исследованиями.
  • Пока SpaceX разрабатывает скафандр для выхода в открытый космос, неизвестно, скольким членам экипажа он понадобится.
  • Айзекман и SpaceX не раскрыли, сколько стоят полёты. В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж, миссию тоже оплатил Айзекман. Тогда цена была меньше $200 млн, рассказад миллиардер изданию.
Экипаж Polaris Dawn: инженер SpaceX Анна Менон, руководитель миссии Скотт Потит, миллиардер Джаред Айзекман и ведущий инженер SpaceX Сара Гиллис

#новость #spacex

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Илья Попов

Айзекман, космонавт миллиардер.

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Юсуф Алиев
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Разнообразный историк

Можно я, можно я, можно я?

Ну пожалуйста 🥺

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Dmitry Pushin

космонавты проходят тесты, один из них это уровень толерантности и терпимости в соц.сетях, только достойнейшие из достойных

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تقي

Заголовок довольно угрожающим вышел.
Запускать хоть с ракетой будут? В скафандре?

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Rudolf Boiars

Без скафандра?

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Марат Язмыш

Все пиздейшн, маскодрочеры опять засквиртят все комментарии.

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Dmitry Pushin

можно накалить обстановку - выпустить туриста, а обратно уже не пускать)

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