SpaceX запланировала выпустить туриста в открытый космос в 2022 году Статьи редакции
В экипаж коммерческого старта войдут бывший пилот ВВС США, два инженера SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман.
- Айзекман оплатил запуск космической программы Polaris Dawn с экипажем из непрофессиональных астронавтов. Об этом он рассказал The Washington Post. Программа включает до трёх полётов. Первый из них с выходом в открытый космос запланирован на четвёртый квартал 2022 года.
- В экипаж вошли сам Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит, два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. Они проведут на орбите пять дней и будут тестировать связь Starlink и заниматься медицинскими исследованиями.
- Пока SpaceX разрабатывает скафандр для выхода в открытый космос, неизвестно, скольким членам экипажа он понадобится.
- Айзекман и SpaceX не раскрыли, сколько стоят полёты. В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж, миссию тоже оплатил Айзекман. Тогда цена была меньше $200 млн, рассказад миллиардер изданию.
Айзекман, космонавт миллиардер.
космонавты проходят тесты, один из них это уровень толерантности и терпимости в соц.сетях, только достойнейшие из достойных
Заголовок довольно угрожающим вышел.
Запускать хоть с ракетой будут? В скафандре?
Без скафандра?
Все пиздейшн, маскодрочеры опять засквиртят все комментарии.
можно накалить обстановку - выпустить туриста, а обратно уже не пускать)
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