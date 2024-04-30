Tesla сократит несколько сотен сотрудников вдобавок к волне сокращений, под которую попало около 14 тысяч человек Статьи редакции
Илон Маск призвал руководителей быть «жёсткими в вопросе численности штата».
- Под новые сокращения попали глава подразделения зарядных проектов, в частности станций Supercharger, Ребекка Тинуччи и большая часть её команды из 500 человек, сообщило The Verge со ссылкой на внутренние письма. По данным Axios, «все в полнейшем шоке».
- О планах Tesla также не знали автопроизводители, которые заключили с ней соглашения о возможности заряжать свои автомобили на станциях компании. В Toyota говорят, что узнали об увольнениях из интернета и пытаются разузнать детали. В GM переживают, что решение скажется на качестве клиентского опыта. Маск заверил, что уже заявленные станции достроят и разработают также ряд новых.
- Отраслевой аналитик Карл Брауер подчеркнул, что разработка зарядных станций — одно из ключевых бизнес-направлений Tesla в долгосрочной перспективе. По его мнению, Маск не стал бы увольнять людей, если бы это угрожало стабильности. Отраслевое издание Electrek не понимает этого решения и считает, что оно «убивает последнюю каплю доверия к главе компании».
- Сокращения также коснулись Дэниэла Хо, который отвечал за разные транспортные программы и руководил развитием автомобилей Model S, 3 и Y, а также задело сотрудников отдела по публичной политике. В письме начальникам на местах Маск заявил: нужно быть «жёсткими в вопросе численности штата и его сокращения».
- Слухи о сокращениях появились в СМИ в феврале 2024 года. Tesla якобы попросила руководителей на местах подтвердить «критическую важность» каждой позиции в их отделах. Insider также сообщало, что Маск начал вручную одобрять новых кандидатов.
- В апреле компания объявила, что сократит 10% штата, или около 14 тысяч сотрудников. «Перед следующим циклом роста крайне важно изучить все способы сократить затраты и повысить производительность», — объяснил тогда Маск. Сокращения в итоге могут затронуть сразу 20% штата, пишет The Verge.
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Следующая новость – состояния маска сократилось на 37,3 миллиарда за неделю 🤤
Или вырастит?
Да как он это делает, сокращает огромное количество людей, а доходы растут
Это довольно грустная новость для сотрудников Tesla, надеюсь, что им удастся найти новые возможности и работу в других компаниях.
Уменьшаем количество работников = увеличиваем производительность.
Уменьшаем количество людей в стране = увеличиваем демографический показатель.
"Отраслевое издание Electrek не понимает.." электрек - это помоечный веб блог, глава которого находится в личной вражде с Максом, его цитируют только за негативные тейки всего что связано с теслой.
Пока единственной правдоподобной версией является что отдел по зарядным станциям не выполнил план. Они должны были увеличить количество станций в 3 раза за 2 года а получилось только в 2. Лично я это считаю и так успехом но Маск так не считает.
Может поэтому он миллиардер а я нет.
Всё правильно.
Развели зоопарк инклюзивных охломонов, а достаточно несколько толковых мальчишек и девчонок, то есть каждого из двух гендеров.
вроде у них столько денег, а сотрудников увольняют