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Полина Лааксо
Карьера

Разработчик файлового хостинга Dropbox сократит 20% штата на фоне замедлившегося роста

Это 528 человек.

  • «Dropbox переживает переходный период», — напомнил в письме сотрудникам гендиректор компании Дрю Хьюстон. Ей нужен рост, и для этого она развивает новые продукты — вроде поискового ИИ-инструмента Dash, который упрощает работу с файлами на «любых платформах». Однако этот период требует структурных перемен.
  • Спрос на услуги облачного хранения снизился, темпы развития замедлились — в том числе из-за усложнённой организационной структуры. По некоторым направлениям компания «всё ещё не соответствует стандартам отрасли», хотя клиенты заслуживают лучшего.
  • Сокращения затронут прежде всего те отделы, которые требуют наибольших инвестиций или не приносят результатов. Попавшие под увольнение сотрудники в США получат выплаты в размере 16-недельного заработка. В других странах условия будут зависеть от местных законов. Должны начислить и корпоративные бонусы, и деньги за неотгулянные отпуска.
  • Тем, у кого рабочие визы, дадут время на «перестройку» и помогут устроить личную встречу с иммиграционными консультантами. Карьерные консультации будут бесплатными. Все корпоративные устройства — телефоны, планшеты, ноутбуки, периферию — можно оставить себе.
Источник фото: TRG Datacenters
Источник фото: TRG Datacenters
  • Выручка Dropbox за второй квартал 2024 года составила $634,5 млн. Прибыль — $110,5 млн. Количество платящих пользователей равнялось 18,22 млн, что на 63 тысячи человек больше, чем в первом квартале.

#dropbox #новости

11
16 комментариев
Чех в чешках

Бедные американцы. Ну ничего, Россия как всегда придет на помощь. Примем разработчиков из пендосии? А?

1
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Серафима Зоряева

Ну не оставлять же их на произвол судьбы?)

1
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Укладчик стекловаты

В Россию приедет Магомед с замоташкой и 6 детьми. Таков пут.

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Barone Rosso

Зайдите после смены в 207й кабинет, вам выдадут медаль «Приплетоний» 3 степени.

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Чех в чешках

Тем, у кого рабочие визы, дадут время на «перестройку»Зря они так, помню у нас, когда начались сокращения, перестройка длилась почти 6 лет с 1985 по 1991 год

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lucklessman

были ещё гласность и ускорение

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Fedor Popov

DropBox просто морально устарел, это нормально, жалко только оставшихся 80% сотрудников, верящих еще во что то

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