Разработчик файлового хостинга Dropbox сократит 20% штата на фоне замедлившегося роста

Это 528 человек.«Dropbox переживает переходный период», — напомнил в письме сотрудникам гендиректор компании Дрю Хьюстон. Ей нужен рост, и для этого она развивает новые продукты — вроде поискового ИИ-инструмента Dash, который упрощает работу с файлами на «любых платформах». Однако этот период требует структурных перемен.Спрос на услуги облачного хранения снизился, темпы развития замедлились — в том числе из-за усложнённой организационной структуры. По некоторым направлениям компания «всё ещё не соответствует стандартам отрасли», хотя клиенты заслуживают лучшего.Сокращения затронут прежде всего те отделы, которые требуют наибольших инвестиций или не приносят результатов. Попавшие под увольнение сотрудники в США получат выплаты в размере 16-недельного заработка. В других странах условия будут зависеть от местных законов. Должны начислить и корпоративные бонусы, и деньги за неотгулянные отпуска.Тем, у кого рабочие визы, дадут время на «перестройку» и помогут устроить личную встречу с иммиграционными консультантами. Карьерные консультации будут бесплатными. Все корпоративные устройства — телефоны, планшеты, ноутбуки, периферию — можно оставить себе.Источник фото: TRG DatacentersВыручка Dropbox за второй квартал 2024 года составила $634,5 млн. Прибыль — $110,5 млн. Количество платящих пользователей равнялось 18,22 млн, что на 63 тысячи человек больше, чем в первом квартале.#dropbox #новости
Бедные американцы. Ну ничего, Россия как всегда придет на помощь. Примем разработчиков из пендосии? А?
Ну не оставлять же их на произвол судьбы?)
В Россию приедет Магомед с замоташкой и 6 детьми. Таков пут.
Зайдите после смены в 207й кабинет, вам выдадут медаль «Приплетоний» 3 степени.
Тем, у кого рабочие визы, дадут время на «перестройку»Зря они так, помню у нас, когда начались сокращения, перестройка длилась почти 6 лет с 1985 по 1991 год
были ещё гласность и ускорение
DropBox просто морально устарел, это нормально, жалко только оставшихся 80% сотрудников, верящих еще во что то