Китайская компания предложила сотрудникам, работающим по графику «996», страховку на случай смерти от переработок

Суд в Китае в 2021 году признавал такой график незаконным.В китайских СМИ распространились фотографии буклета местной страховой компании Pingan, которая предлагает страховку на случай переработок, пишет The Souch China Morning Post (SCMP).Источник: WeiboСтраховка стоит от 18 юаней в год (от 263 рублей по курсу ЦБ на 29 ноября 2024 года), в случае наступления страхового случая — это смерть или несчастный случай на работе — можно получить до 600 тысяч юаней (около 8,7 млн рублей). Есть условие: нужно работать по графику «996» — с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.Буклет призывает: «Не бойтесь работать сверхурочно, застрахуйте себя, чтобы воплотить мечту в жизнь». Также на нём написано: «Не спите ночью, работайте сверхурочно, трудитесь без забот».Как пишет SCMP, такая страховка вызвала критику среди китайских пользователей — так как она «прославляет» сверхурочную работу.Издание связалось со службой поддержки Pingan, где сообщили, что больше не предлагают такой страховой продукт. Но у них есть стандартная страховка для компаний на случай смерти работника или несчастного случая — за 3500 юаней (около 51 тысячи рублей) в год на десять сотрудников.Источник: Adobe В августе 2021 года Верховный суд Китая объявил незаконной «систему 996». Такой график действовал, например, в Alibaba и Tencent. Некоторые компании отказались от системы и сократили зарплаты.#996 #китай #переработка #новости
А нахера тогда жить? Смысл? Еду в говно превращать, без удовольствия есть био мусор из столовке? Зачем все это?
Работать столько, чтобы кто-то за твои заслуги мог отдыхать и катать на тачилах и яхтах?
иногда человек просто не может поверить, что бывает иначе: что есть компании, где не нужно пахать как раб на галерах и где за свои же заслуги можно отдыхать и ничто от этого не развалится. а если ты не веришь, то и не ищешь такие
ну и культ отказа от отдыха ради черт знает чьего признания тоже никто не отменял :—(
Данная система, как я вижу, это часть глобальной системы, которая заключается в массовом загоне людей в бетонные коробки, отрыве их от их земли, ресурсов и прямого общения. А образующуюся от действия такой системы ситуацию, когда у человека есть энергия, которую надо выплескивать, предлагают напоявлять в трудовое русло. А режим 996 - это один из "продуктов" на рынке труда, который, без сомнения, находит свою аудиторию.
Работать 996 - это такой же идиотизм как быть владельцем бизнеса, иметь в подчинении директоров, но при этом самому ездить на работу и работать как все.
Успешный успех, мозги засрал
а ты что - в сказку попал?!
Так вроде все и работают - чтобы собственник который рискнул выйти из зоны комфорта, влился своим баблом, платящий тебе ЗП, мог все реализовать. Если конечно получится.
Это вопрос философский.