Исследование: возглавляемые основателями ИТ-компании прибыльнее конкурентов во главе с наёмными менеджерами Материал редакции
Такие компании быстрее восстанавливаются после кризиса, выяснило Reuters.
ИТ-компании, возглавляемые основателями, успешнее конкурентов во главе с наемными менеджерами по росту акций и прибыли, выяснило Reuters. С 2015 года у технологических компаний во главе с основателями прибыль выросла на 30%, у других — на 6,7%, говорят аналитики.
Возглавляемые учредителями компании больше других тратят на развитие: в первой половине 2020 года такие предприятия увеличили расходы на развитие на 20%, а остальные сократили их на 2%, пишет Reuters со ссылкой на данные финансовой компании Refinitiv.
В 2020 году стоимость акций крупнейших ИТ-компаний, возглавляемых основателями, удвоилась, опередив рост индекса S&P 500 на 7,8%. От этого выиграли инвесторы и сами основатели, которые увеличили свое состояние в несколько раз, например, основатель Amazon Джефф Безос или глава Netflix Рид Хастингс, пишет Reuters.
Это правило работает не только для ИТ-компаний: за последний год акции 400 крупнейших компаний во главе с учредителями выросли на 58,4% против 10% у остальных, отмечает агентство.
Предприятия с основателями во главе приносят больше прибыли и лучше восстанавливаются после финансовых кризисов, добавляет Reuters. Например, стоимость акций Amazon выросла в 50 раз за последний период роста фондового рынка после кризиса 2008 года.
«Великие предприниматели процветают в периоды спада, когда в управлении бизнесом происходят тектонические сдвиги. Периоды перезагрузки позволяют дальновидным предпринимателям делать больше с меньшими затратами», — цитирует издание Дэвида Брауна, соучредителя венчурной компании Impellent Ventures.
Агентство прогнозирует, что инвесторы и дальше будут отдавать предпочтение компаниям во главе с основателями. Согласно данным Refinitiv, до 2023 года чистая прибыль таких предприятий может вырасти на 22,8%, тогда как у остальных этот показатель вырастет на 7,1%.
То есть Олег прав?!
Конечно прав. Наёмные менеджеры позволяют снять головняк по хоз деятельности тем самым позволяя основателю думать о прибыли и стратегии развития компании.
Можно ещё прочитать наоборот:
Наёмный менеджер снимает головняк с основателя по бухгалтерии и отчетности, позволяя основателю заниматься непосредственно тем, ради чего всё это затевалось, тем самым улучшая качество продукта и увеличивая прибыль.
Ну неужели?😆
Да быть не может😆😆😂
Какое открытие замечательное! Волга впадает в Каспийское море!
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