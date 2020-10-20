Такие компании быстрее восстанавливаются после кризиса, выяснило Reuters.

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ИТ-компании, возглавляемые основателями, успешнее конкурентов во главе с наемными менеджерами по росту акций и прибыли, выяснило Reuters. С 2015 года у технологических компаний во главе с основателями прибыль выросла на 30%, у других — на 6,7%, говорят аналитики.

Возглавляемые учредителями компании больше других тратят на развитие: в первой половине 2020 года такие предприятия увеличили расходы на развитие на 20%, а остальные сократили их на 2%, пишет Reuters со ссылкой на данные финансовой компании Refinitiv.

В 2020 году стоимость акций крупнейших ИТ-компаний, возглавляемых основателями, удвоилась, опередив рост индекса S&P 500 на 7,8%. От этого выиграли инвесторы и сами основатели, которые увеличили свое состояние в несколько раз, например, основатель Amazon Джефф Безос или глава Netflix Рид Хастингс, пишет Reuters.

Это правило работает не только для ИТ-компаний: за последний год акции 400 крупнейших компаний во главе с учредителями выросли на 58,4% против 10% у остальных, отмечает агентство.

Коричневая линия — компании во главе с основателями, зеленая — остальные

Предприятия с основателями во главе приносят больше прибыли и лучше восстанавливаются после финансовых кризисов, добавляет Reuters. Например, стоимость акций Amazon выросла в 50 раз за последний период роста фондового рынка после кризиса 2008 года.

«Великие предприниматели процветают в периоды спада, когда в управлении бизнесом происходят тектонические сдвиги. Периоды перезагрузки позволяют дальновидным предпринимателям делать больше с меньшими затратами», — цитирует издание Дэвида Брауна, соучредителя венчурной компании Impellent Ventures.