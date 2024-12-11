Журнал Time назвал «генеральным директором 2024 года» главу производителя процессоров AMD Лизу Су

В 2023 году «титул» получил гендиректор OpenAI Сэм Альтман.По образованию Су — инженер-электротехник с докторской степенью Массачусетского технологического университета. Сначала она работала в IBM и Freescale Semiconductor. В AMD пришла в 2012 году — операционным директором. В 2014 году стала генеральным.AMD — один из ведущих разработчиков процессоров, микросхем, чипсетов и адаптеров. Их используют не только в персональных устройствах, но и в центрах обработки данных — в том числе тех, которые нужны для запуска нейросетей, пишет Time. В 2024 году суперкомпьютер El Capitan на базе чипов AMD занял первое место в рейтинге мощнейших компьютеров мира — обойдя Frontier, тоже работающий на процессорах AMD.По словам издания, этих и других успехов компания добилась во многом благодаря грамотному управлению со стороны Су. Когда она только получила должность, акции AMD стоили по $3, а доля компании на рынке процессоров для дата-центров была такой низкой, что «все только и думали, сколько AMD ещё протянет».Су же организовала редизайн продуктов, наладила отношения с клиентами — и теперь акции компании стоят больше $120 за штуку, а её рыночная капитализация ещё в 2022 году впервые превысила показатель давнего конкурента, Intel. На 11 декабря 2024 года капитализация AMD составляет $212 млрд, а Intel — $89,7 млрд.Правда, лидер отрасли — Nvidia, которую возглавляет Дженсен Хуанг, родственник Су. В третьем квартале 2024 года именно на эту компанию пришлось 95% продаж графических процессоров для дата-центров, которые используются для ИИ-решений. А крупные заказчики вроде Microsoft, Amazon и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) работают над собственным оборудованием, планируя снизить зависимость от партнёров.Чтобы сосредоточиться на разработках для ИИ, AMD объявила о сокращении 4% штата. Среди других возможных вызовов для компании: нестабильная ситуация на рынках в целом, угроза безопасности Тайваня, где она производит большую часть передовых чипов, и непредсказуемая политика администрации президента США.От того, как Су справится с ними, будет зависеть успех компании. Собеседники Time называют её «проницательным стратегом, который вкладывается в талантливых специалистов и выбрасывает за борт тех, кто не дотягивает».Для неё нормально проводить совещания в выходные, начинать утренние звонки с обсуждения нюансов длинных корпоративных документов, которые едва успели сдать после полуночи. Чтобы оценить качество новых прототипов, она лично приезжает в лаборатории. Стиль руководства у неё «жёсткий» — и не всем близок. Но сама Су объясняет, что лидерами не рождаются, «лидеров взращивают».Лиза Су. Источник фото: Wccftech#amd #новости
Гендир "Байкала" пролетел. Ничё, в следующий раз обязательно повезёт
Посадят?
Это точно не мужик?
Бицуха зачет однозначно
Ну ты прикинь сколько эта карта весит
Лиза, не ссы, прорвемся
Ржём всей маршруткой