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Полина Лааксо
Карьера

Глава Superjob: «Научитесь предсказывать курс доллара хотя бы на две недели вперёд, а потом будете предсказывать, что будет на рынке труда через пять лет»

Несколько цитат из разговора Алексея Захарова о дефиците кадров с изданием «Бизнес Online».

Захаров. Источник фото: «Бизнес Online»
Захаров. Источник фото: «Бизнес Online»

Каких специалистов в России не хватает сильнее всего

  • Сравнивать, кого не хватает «больше», «некорректно», считает Захаров. У каждой отрасли свои потребности в конкретный момент времени — и всем кого-то да не хватает.

Нечего сказать — давайте сочинять рейтинги востребованности. На первом месте у нас программисты, на втором — врачи, а на 17-м — юристы. Можно построить такой рейтинг? Можно. На основе чего он будет строиться? На основе количества вакансий на Superjob? Мы такого не делаем. А тот, кто делает, не понимает, что такое рынок труда.

Алексей Захаров, глава Superjob

Сколько специалистов будет не хватать к 2030 году

  • Гадать, по словам Захарова, бессмысленно: прогнозы делают либо дилетанты, либо те, кто «живёт с прогнозов и ни за что не отвечает».

Истории, что к 2030 году в строительной отрасли не хватит 500 тысяч человек, а в сельском хозяйстве — 250 тысяч, — это странные вычисления. <...>

Никто в середине ноября 2024 года не знал, что через две недели курс доллара прыгнет на 15%. Научитесь предсказывать курс хотя бы на две недели вперёд, а потом будете предсказывать, что станет на рынке труда через пять лет. На моей памяти ни один прогноз по доллару и рынку труда за последние 25 лет на три года вперёд не оправдался.

Алексей Захаров, глава Superjob
  • Глава Superjob за «реализм»: когда понятно, что уже есть и какие шаги и за счёт каких ресурсов можно сделать к определённому году. Деньги на решение кадровых проблем, по его словам, есть, просто они идут на задачи, которые решили ещё «20 лет назад».

Я пару лет назад посчитал, что одно трудоустройство через центр занятости обходилось бюджету в зависимости от региона в 3-7 млн рублей. Приходит человек, вокруг него начинают бегать 20 других, он как-то трудоустраивается, три месяца работает на зарплату в 30 тысяч, потом цикл повторяется. И каждый цикл стоит государству — нам с вами как налогоплательщикам — от 3 до 7 млн. Сейчас, наверное, дороже.

Если прикинуть, сколько людей работает в центрах занятости и какие у них бюджеты, можно оценить эффективность Минтруда [в вопросе занятости]. По моему мнению, надо это дело внутри министерства закрыть. <...> Задач, которые 20 лет назад были решены, нет. А департаменты, которые должны их решать, и финансирование — есть, и десятки тысяч людей занимаются решением несуществующих проблем.

Алексей Захаров, глава Superjob

Почему некоторые «кричат, что труд уже переоценён»

  • «Переоценён — это не рыночное понятие. Люди платят — значит, товар или услуга столько стоит», — рассуждает глава Superjob. «Плательщику» это может не нравиться: он всегда будет хотеть подешевле и получше. Но таков рынок «на сегодняшний день».

Это из серии «кто больше востребован: программист или курьер». Я прихожу на рынок и вижу, что все помидоры по 200 рублей, а какие-то лежат по 400. Если я попробовал и понял, что по 200 и по 400 примерно одинаковые, то я говорю, что те, что по 400, переоценены. А если я прихожу на рынок, а там все помидоры по 400 и все, мягко говоря, не самого лучшего качества... При чём тут переоценка? Других просто нет. Ничего не переоценено.

Алексей Захаров, глава Superjob

Почему молодые россияне идут не на производство, а в сферу услуг

  • «Работать надо меньше, ответственности меньше, а платят больше», — объясняет Захаров, рассуждая о тех, кто получает статус самозанятых и устраивается в такси, доставку и на склады.

В год государство теряет, грубо, примерно 3-4 трлн рублей на налогах от этой истории. Зато пицца приезжает за 15 минут и холодильник можно заказать в 3 часа ночи, а в 4 часа утра тебе его привезут и поставят. Если рассказать об этом в Нью-Йорке или Мюнхене, люди не поверят, потому что подобного не бывает. И это всё бесплатно. То есть что ты в магазине холодильник купил, что на дом заказал — цена одна.

Это экономический абсурд для любого нормального человека, который умеет считать, но регуляторика построена так: сфера услуг в крупных городах у нас уже лучшая в мире, но при этом мы недосчитываемся огромного количества людей там, где они действительно нужны. В результате ракеты на Луну не садятся или делать их некому.

Алексей Захаров, глава Superjob
Евгения Евсеева
Сервисы
«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики

Они «оттягивают» из важных секторов около 1,5 млн людей.

Источник: «Комсомольская правда»

Какие ещё существуют причины дефицита кадров, «кроме самозанятости»

  • Среди них — ставка на завоз большого числа трудовых мигрантов, которые сформировали «около трети производящего населения» в России.

Мы упёрлись в то, что миграционные потоки из ближайших стран практически исчерпаны. Все, кто хотел приехать, приехали. Там больше не рождаются люди в нужных количествах. Плюс у них [тоже] идёт развитие — и им самим необходимы эти граждане.

Сегодня мы говорим: «Ну что ж, давайте завозить из Африки, Юго-Восточной Азии». <...> Значит, будем и дальше пытаться завозить «рабов» оттуда, откуда ещё можем завезти.

Алексей Захаров, глава Superjob
  • По словам Захарова, правительство должно честно признать, что выбрало такой путь. Но если оно хочет производить, например, ракеты, «а не только арыки копать и газопроводы строить», то нужно инвестировать в образование детей мигрантов: чтобы с детсада учили русский язык и математику, «читали российские книжки». Желание обучить языку, культуре и законам взрослых, которые уже приехали в Россию, руководитель считает «бредом».

Представьте русского крестьянина 16 века из глубинки. Привозят его, например, в Англию и говорят: чтобы здесь работать, тебе надо выучить английский, погрузиться в английскую культуру и выучить английское законодательство. А он вообще не понимает, что ему говорят.

Что-то подобное происходит у нас с завозными мигрантами. Они, может, хорошие, ответственные, желающие работать люди, но это всё. Он приехал копать траншею на газопроводе или плитку класть, а ему говорят: «Ты должен выучить историю России». А он не знает слова «история». Его привезли и сказали «копать».

Какое законодательство? Его законодательство — бригадир. <...> Это понимают мигранты, бригадиры, все, кто обучает мигрантов за госденьги. Веер денег в унитаз.

Алексей Захаров, глава Superjob

Что ждёт рынок труда в 2025 году

  • По словам Захарова, «кардинально» ничего не изменится.

Продолжим стонать по поводу кадрового голода. Зарплаты будут расти. Людей больше не станет. Миграционная политика не поменяется. <...>

Профессии в 2025 году будут востребованы те же, что и в 2024-м. <...> Все разговоры о профессиях будущего — это маркетинг, когда не о чем писать. <...> Если я студент, то для меня профессия будущего та, куда я завтра пойду работать. Никакого другого будущего не существует.

Алексей Захаров, глава Superjob

#новости

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77 комментариев
Bogdan

Одна из немногих вырезок интервью, которую я прочел до конца и с интересом и при этом человек говорит все по делу и все правильно. Красавчик, разъяснил то, чего многие почему-то не могли понять.

30
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Следствие вели

Тоже сначала поддержал, пока не дошло до мигрантов, слишком у нас разные ценности

2
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Малкин Никита

Им просто неудобно понимать)

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Денис Фадеев

По фактам раздал!

11
3
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Бот ЦИПсО #66213

Никто в середине ноября 2024 года не знал, что через две недели курс доллара прыгнет на 15%.

Ага, все прям думали, что доллар вернется к 30 рублям. Всем более-менее думающим своей головой, а не телевизором, было понятно, что рубль будет только падать, и эти 15% сюрпризом не стали.

7
2
2
1
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Markus

Почитал комменты - увидел обиженных кремлеблядей которые думали что ща рассея с колен встанет и доллар снова станет по 30р, но реальность их обманула.

2
1
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Artifex

Для вас, наверное, и кризис на рынке ипотечного кредитования не стал сюрпризом. Выдающийся аналитик, хуле.

2
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