Глава Superjob: «Научитесь предсказывать курс доллара хотя бы на две недели вперёд, а потом будете предсказывать, что будет на рынке труда через пять лет»

Истории, что к 2030 году в строительной отрасли не хватит 500 тысяч человек, а в сельском хозяйстве — 250 тысяч, — это странные вычисления. <...>

Никто в середине ноября 2024 года не знал, что через две недели курс доллара прыгнет на 15%. Научитесь предсказывать курс хотя бы на две недели вперёд, а потом будете предсказывать, что станет на рынке труда через пять лет. На моей памяти ни один прогноз по доллару и рынку труда за последние 25 лет на три года вперёд не оправдался.