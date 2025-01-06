Глава Superjob: «Научитесь предсказывать курс доллара хотя бы на две недели вперёд, а потом будете предсказывать, что будет на рынке труда через пять лет»

Представьте русского крестьянина 16 века из глубинки. Привозят его, например, в Англию и говорят: чтобы здесь работать, тебе надо выучить английский, погрузиться в английскую культуру и выучить английское законодательство. А он вообще не понимает, что ему говорят.
Что-то подобное происходит у нас с завозными мигрантами. Они, может, хорошие, ответственные, желающие работать люди, но это всё. Он приехал копать траншею на газопроводе или плитку класть, а ему говорят: «Ты должен выучить историю России». А он не знает слова «история». Его привезли и сказали «копать».
Какое законодательство? Его законодательство — бригадир. <...> Это понимают мигранты, бригадиры, все, кто обучает мигрантов за госденьги. Веер денег в унитаз.
Одна из немногих вырезок интервью, которую я прочел до конца и с интересом и при этом человек говорит все по делу и все правильно. Красавчик, разъяснил то, чего многие почему-то не могли понять.
Тоже сначала поддержал, пока не дошло до мигрантов, слишком у нас разные ценности
Им просто неудобно понимать)
По фактам раздал!
Никто в середине ноября 2024 года не знал, что через две недели курс доллара прыгнет на 15%.
Ага, все прям думали, что доллар вернется к 30 рублям. Всем более-менее думающим своей головой, а не телевизором, было понятно, что рубль будет только падать, и эти 15% сюрпризом не стали.
Почитал комменты - увидел обиженных кремлеблядей которые думали что ща рассея с колен встанет и доллар снова станет по 30р, но реальность их обманула.
Для вас, наверное, и кризис на рынке ипотечного кредитования не стал сюрпризом. Выдающийся аналитик, хуле.