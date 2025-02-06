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Полина Лааксо
Карьера

Юрия Борисова уволили с поста гендиректора «Роскосмоса»

Его сменит теперь уже бывший заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

  • Указ об освобождении Юрия Борисова от должности подписал Владимир Путин. Причины пресс-служба Кремля не озвучила.
  • Большинство сотрудников госкорпорации узнали о решении только утром 6 февраля 2025 года — в день публикации указа, рассказал осведомлённый источник РБК. По его сведениям, возникла «неопределённость с параметрами» строительства Национального космического центра в Москве, где должны разместиться ключевые организации ракетно-космической отрасли.
Полина Лааксо
Будущее
Глава «Роскосмоса»: «Космос может и должен быть коммерчески ориентированным»

Про инвестиции в российскую отрасль и её развитие — в выжимке разговора Юрия Борисова с РБК.

Борисов. Источник фото: RTVI
  • Борисов вступил в должность в июле 2022 года, когда от неё отстранили Дмитрия Рогозина. До этого он был замминистра промышленности и торговли, замминистра обороны, а также заместителем председателя правительства.
  • Баканов с 2011-го по 2019 год возглавлял «Спутниковую систему "Гонец"» — это единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса». В 2019 году перешёл в Минтранс, заняв пост главы департамента цифровой трансформации. А в 2022 году получил должность замминистра транспорта.
  • Рогозин поздравил Баканова с назначением и описал его как «очень толкового специалиста и порядочного человека».
Баканов. Источник фото: «РИА Новости»
Баканов. Источник фото: «РИА Новости»

#новости #роскосмос

18
7
136 комментариев
Руслан Хайруллин

Так конечно ему золотой глобус там Оскар дали и тд

68
9
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Александр Корнеев

Я тоже не понял по началу

2
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Глеб Цапля

Решили не мешать карьере всякими там космосами

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Отрицательный Веган

Рогозин поздравил Баканова с назначением и описал его как «очень толкового специалиста и порядочного человека».Они там все очень толковые и порядочные 😅

36
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Х3р майор

Новое поколение потихоньку "выводят к кормушке". При этом забавно слушать дурачков, рассуждающих что с исчезновением Фюрера, режим падет и наступет ПРБ, надо только подождать 🤣

6
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Gorgeous.Z.Generation

А потом раз...и наличку подбросили домой, пенис в попу и муку рассыпали на столе. Враги. Хотя пенис друг забыл.

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AL

до тех пор пока не сядут

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