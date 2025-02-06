Юрия Борисова уволили с поста гендиректора «Роскосмоса»

Его сменит теперь уже бывший заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.Указ об освобождении Юрия Борисова от должности подписал Владимир Путин. Причины пресс-служба Кремля не озвучила.Большинство сотрудников госкорпорации узнали о решении только утром 6 февраля 2025 года — в день публикации указа, рассказал осведомлённый источник РБК. По его сведениям, возникла «неопределённость с параметрами» строительства Национального космического центра в Москве, где должны разместиться ключевые организации ракетно-космической отрасли.Полина ЛааксоБудущее09.12.2024Глава «Роскосмоса»: «Космос может и должен быть коммерчески ориентированным» Про инвестиции в российскую отрасль и её развитие — в выжимке разговора Юрия Борисова с РБК.Борисов вступил в должность в июле 2022 года, когда от неё отстранили Дмитрия Рогозина. До этого он был замминистра промышленности и торговли, замминистра обороны, а также заместителем председателя правительства.Баканов с 2011-го по 2019 год возглавлял «Спутниковую систему "Гонец"» — это единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса». В 2019 году перешёл в Минтранс, заняв пост главы департамента цифровой трансформации. А в 2022 году получил должность замминистра транспорта.Рогозин поздравил Баканова с назначением и описал его как «очень толкового специалиста и порядочного человека».Баканов. Источник фото: «РИА Новости»#новости #роскосмос
Так конечно ему золотой глобус там Оскар дали и тд
Я тоже не понял по началу
Решили не мешать карьере всякими там космосами
Рогозин поздравил Баканова с назначением и описал его как «очень толкового специалиста и порядочного человека».Они там все очень толковые и порядочные 😅
Новое поколение потихоньку "выводят к кормушке". При этом забавно слушать дурачков, рассуждающих что с исчезновением Фюрера, режим падет и наступет ПРБ, надо только подождать 🤣
А потом раз...и наличку подбросили домой, пенис в попу и муку рассыпали на столе. Враги. Хотя пенис друг забыл.
до тех пор пока не сядут