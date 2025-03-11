Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт купил контрольный пакет акций космического стартапа Relativity Space и возглавил его

Он покинул Google в 2011 году и с тех пор не руководил ни одной компанией. Эрик Шмидт, Фото Bloomberg О том, что Шмидт получил контроль в Relativity Space и занял должность гендиректора, первой сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Затем представитель компании подтвердил информацию для TechCrunch.Детали об инвестициях Шмидта не раскрываются. В январе 2025 года собеседники Bloomberg рассказывали, что он предоставил компании «значительное финансирование».На должности гендиректора Relativity Space Шмидт сменил сооснователя стартапа Тимоти Эллиса. Последний сохранит место в совете директоров.Relativity Space основана в 2015 году. Компания разрабатывает ракеты для доставки грузов на низкую и среднюю околоземные орбиты. Для их производства она, в частности, использует 3D-печать и роботизированную сборку. В 2023 году стартап провёл запуск своей ракеты Terran 1, но она не смогла выйти на орбиту, потерпев крушение. После этого компания объявила о прекращении работы над Terran 1, чтобы сосредоточиться на разработке Terran R — более крупной ракеты, которая должна составить конкуренцию Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX. Компания также решила сократить использование напечатанных на 3D-принтере деталей.Первый запуск Terra R запланирован на 2026 год. К этому моменту Relativity Space рискует столкнуться с серьёзной конкуренцией, в том числе со стороны Blue Origin Джеффа Безоса, United Launch Alliance, Rocket Lab и Firefly Aerospace, отмечает The New York Times.По данным Crunchbase, за время работы Relativity Space суммарно привлекла $1,4 млрд инвестиций. Bloomberg пишет, что в 2021 году стартап оценивали в $4,2 млрд. Последний публичный раунд финансирования состоялся в ноябре 2023-го, размер инвестиций составил $20 млн. В 2024-м источники агенства рассказывали, что компания столкнулась с нехваткой наличных и трудностями в привлечении денег.Фото Relativity SpaceШмидт возглавлял Google с 2001 по 2011 год. Под его руководством компания выросла из стартапа в технологического гиганта: помимо поисковой системы Google занялась развитием электронной почты, онлайн-видео, мобильной операционной системы и других технологий. В 2004 году Google провела IPO на бирже Nasdaq.В 2011-м Шмидт покинул должность гендиректора Alphabet (материнская компания Google), сохранив место председателя совета директоров. Эту должность он оставил в 2018 году, а в 2019-м полностью ушёл из совета, но остался консультантом компании.В 2020 году Шмидт покинул пост технического советника Alphabet и окончательно ушёл из компании. После этого он занимался благотворительной и инвестиционной деятельностью, а также консультировал правительство США.Полина ЛааксоAI15.08.2024Бывший глава Google: компания отстала от OpenAI и Anthropic, потому что поставила «баланс между работой и личной жизнью выше победы» Эрик Шмидт не первый предприниматель, который критикует гибкий график работы.#новости #эрикшмидт #relativityspace