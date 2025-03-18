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Таня Боброва
Карьера

Siemens сократит 6000 рабочих мест в подразделениях, которые занимаются автоматизацией и зарядками для электромобилей

Компания объяснила решение «сдержанным спросом» и ростом конкуренции.

  • Сокращения в подразделении автоматизации производства составят 5600 рабочих мест по всему миру к концу 2027 финансового года, пишет Bloomberg. Это около 8% штата этого подразделения, уточняет Reuters.
  • Компания объяснила решение «сдержанным спросом», в первую очередь на ключевых рынках — в Германии и Китае, а также возросшей конкуренцией.
  • Подразделение, которое занимается зарядками для электромобилей, сократит 450 мест в 2025 году — около трети от общего количества. Этот рынок сталкивается с сильным «ценовым давлением» и ограниченным потенциалом роста для маломощных зарядных станций, пишет WSJ со ссылкой на компанию.
  • Всего в штате Siemens около 312 тысяч сотрудников по всему миру.

#новости #siemens

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