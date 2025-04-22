Гендиректором «VK Видео» стала бывшая телеведущая Марианна Максимовская

Она займётся формированием стратегии, «ориентированной на современные тренды и потребности аудитории».Марианна Максимовская, фото ТАССО назначении сообщила пресса-служба VK. В компании отметили, что это новая должность в структуре группы.В роли гендиректора «VK Видео» Максимовская будет отвечать «за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории».Марианна Максимовская — журналистка и телеведущая, работала на ОРТ, НТВ и «Рен ТВ». В конце 2014 года она сообщила об уходе с телевидения и заняла должность вице-президента коммуникационной компании «Михайлов и партнёры».#новости #vk