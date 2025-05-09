Panasonic уволит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Это больше 4% от штата компании.Источник фото: Yo Inoue / NikkeiПоловина увольнений придётся на Японию, вторая — на другие страны. Большая часть сокращений пройдёт в 2025 финансовом году. Pеструктуризация обойдётся Panasonic примерно в $895 млн, пишет Bloomberg.По данным телеканала NHK, увольнения в первую очередь затронут отделы продаж и менеджмент.Генеральный директор Юки Кусуми сообщил, что сокращения нужны для того, чтобы подготовить компанию «к следующему десятилетию или двум». Он подчеркнул, что если не сократить постоянные издержки сейчас, то компания не сможет вернуться к росту.Panasonic решила сфокусироваться на направлениях «с высоким потенциалом»: энергоэффективных технологиях, решениях для дата-центров, а также на производстве аккумуляторов для электромобилей и бытовой техники.#новости