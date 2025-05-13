Microsoft уволит 3% сотрудников по всему миру

Одна из целей — сократить количество «уровней управления».Заявление Microsoft приводит CNBC. В компании пояснили, что сокращения нужны для «для достижения успеха на динамичном рынке».Сокращения затронут работников на разных позициях по всему миру. Одной из целей в компании называют сокращение количества «уровней управления».Точное число сотрудников, которые будут уволены, не приводится. По данным CNBC, на июнь 2024 года в Microsoft работало около 228 тысяч человек по всему миру. 3% от их числа — около 7000 специалистов.Издание отмечает, что это может стать крупнейшим раундом увольнений с 2023 года, когда компания сократила 10 тысяч работников.#новости #microsoft