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Артур Томилко
Карьера

Microsoft уволит 3% сотрудников по всему миру

Одна из целей — сократить количество «уровней управления».

  • Заявление Microsoft приводит CNBC. В компании пояснили, что сокращения нужны для «для достижения успеха на динамичном рынке».
  • Сокращения затронут работников на разных позициях по всему миру. Одной из целей в компании называют сокращение количества «уровней управления».
  • Точное число сотрудников, которые будут уволены, не приводится. По данным CNBC, на июнь 2024 года в Microsoft работало около 228 тысяч человек по всему миру. 3% от их числа — около 7000 специалистов.
  • Издание отмечает, что это может стать крупнейшим раундом увольнений с 2023 года, когда компания сократила 10 тысяч работников.

#новости #microsoft

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