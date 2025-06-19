Microsoft уволит «тысячи сотрудников» на фоне инвестиций в ИИ

Сокращения затронут отделы продаж и другие подразделения.Источник изображения: Ruth Fremson / The New York TimesПо словам собеседников The Wall Street Journal, сколько сотрудников уволят — пока не решено. Сами сокращения планируют на начало нового финансового года Microsoft — июль 2025 года.По данным CNBC, на июнь 2024 года в Microsoft работало около 228 тысяч человек по всему миру, из которых около 45 тысяч занимались продажами и маркетингом.В мае 2025 компания решила уволить 3% сотрудников по всему миру — это около 7000 специалистов. Позднее агентство Bloomberg сообщало о сокращении ещё более 300 человек.#новости #microsoft