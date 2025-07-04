Производитель газировки Olipop обязал сотрудников взять летом по неделе отпуска — чтобы бороться с выгоранием

И разыграет по $1000 на четырёх человек. Источник: OlipopПроизводитель газированных напитков с пребиотиками запустил временную программу — все 220 сотрудников должны «отгулять» за лето как минимум одну полную неделю отпуска, пишет Business Insider. Как они должны совмещать отпуска и можно ли перенести их на другое время года — не указано.Кроме того, с июня по сентябрь 2025 года компания проведёт четыре розыгрыша. Победители получат по $1000 (около 78,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 июля 2025 года) и смогут потратить их только на отпуск.По словам главы Olipop Бена Гудвина, сотрудники и без розыгрышей могут позволить себе отпуск, но считает, что выплаты нужны — потому что «некоторые вещи стоят довольно дорого». А сама программа направлена на повышение продуктивности и борьбу с выгоранием.Также он отметил, что внутри компании практикуется «неограниченное» количество отгулов — но хотя это и «дарит ощущение свободы», сотрудники отдыхают меньше, чем нужно. Гудвин хочет бороться с этим.#новости