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Евгения Евсеева
Карьера

Производитель газировки Olipop обязал сотрудников взять летом по неделе отпуска — чтобы бороться с выгоранием

И разыграет по $1000 на четырёх человек.

Источник: Olipop
Источник: Olipop
  • Производитель газированных напитков с пребиотиками запустил временную программу — все 220 сотрудников должны «отгулять» за лето как минимум одну полную неделю отпуска, пишет Business Insider. Как они должны совмещать отпуска и можно ли перенести их на другое время года — не указано.
  • Кроме того, с июня по сентябрь 2025 года компания проведёт четыре розыгрыша. Победители получат по $1000 (около 78,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 июля 2025 года) и смогут потратить их только на отпуск.
  • По словам главы Olipop Бена Гудвина, сотрудники и без розыгрышей могут позволить себе отпуск, но считает, что выплаты нужны — потому что «некоторые вещи стоят довольно дорого». А сама программа направлена на повышение продуктивности и борьбу с выгоранием.
  • Также он отметил, что внутри компании практикуется «неограниченное» количество отгулов — но хотя это и «дарит ощущение свободы», сотрудники отдыхают меньше, чем нужно. Гудвин хочет бороться с этим.

#новости

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