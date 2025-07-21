ЦБ: с начала 2025 года в России почти в два раза выросла доля компаний, планирующих сокращения, — с 6,9% до 11,5%

И уменьшилось количество тех, кто собирается повышать зарплаты.В январе 2025-го доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне — 11,5%, говорится в докладе ЦБ о региональной экономике. Внимание на него обратили «Коммерсантъ» и РБК. В основе данных ЦБ — опрос 11,6 тысячи российских предприятий.Выросла доля компаний, которые ожидают сохранения численности работников без изменений (65% опрошенных в июне против 62% в январе). Такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике.В этих обстоятельствах снизилась также доля тех, кто планирует повышать зарплату работникам во второй половине 2025 года — с 84% до 71%. Медианная оценка ожидаемого роста зарплат уменьшилась с 8,4% до 5,3%. Тенденция характерна для всех отраслей.Причины — снижение спроса на продукцию компаний, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности, а также значительный кадровый дефицит и сложность автоматизации операций.При этом, отмечает ЦБ, в 2025-м стали более выраженными признаки стабилизации ситуации на рынке труда в России. Так, ускорилось снижение потребности компаний в работниках, а количество резюме на сайтах крупных агрегаторов вакансий продолжает расти, но медленнее, чем в начале 2025 года.#новости