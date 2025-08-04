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Данила Бычков
Карьера

Amazon закроет студию подкастов Wondery и сократит 110 её сотрудников — Bloomberg

В 2020 году компания купила её примерно за $300 млн.

  • Это станет частью реорганизации Amazon, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Существующие подкасты переведут под бренд Audible или в новую команду, которая будет заниматься выпуском авторских шоу.
  • Также компанию покинет гендиректор Wondery Джен Сарджент. Эти изменения говорят о том, что «агрессивное расширение Amazon в сферу подкастов не оправдало ожиданий», отмечает издание.
  • Amazon изменит стратегию, чтобы больше конкурировать с YouTube и Spotify — так как подкасты переходят от аудио к видеоформату.
  • Amazon запустила подкасты в сентябре 2020 года. В декабре 2020-го компания купила студию подкастов Wondery примерно за $300 млн.

#новости #amazon

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