Евгения Евсеева
Карьера

Собирался сохранить бизнес по производству чипов и купить ИИ-стартап: WSJ — о конфликте между главой Intel Лип-Бу Таном и советом директоров компании

Они не договорились о планах реструктуризации.

  • Противоречия между Лип-Бу Таном и советом директоров возникли сразу же после назначения его на пост главы Intel, пишет The Wall Street Journal.
  • Причина — реструктуризация компании с прицелом на отказ от производства процессоров. Председатель совета директоров Фрэн Йири считал, что Intel нужно вывести производственный бизнес в отдельную компанию и привлечь в неё инвестиции — от Nvidia или Amazon. Либо продать — например, тайваньской TSMC. Но такой вариант не нашёл развития.
  • Тан предлагал сохранить бизнес по выпуску чипов: он стал «неотъемлемой» частью успеха компании и нужен, чтобы США не зависели от иностранных полупроводниковых фирм вроде TSMC и южнокорейской Samsung. Он собирался привлечь инвестиции в производственные мощности — о первых сделках должны были сообщить в июле 2025 года. Но совет директоров настоял, что с этим пока нужно повременить до 2026 года.
  • Кроме того, Тан был сторонником идеи, что Intel нужно купить некую ИИ-компанию — в этом он видел возможность догнать конкурентов, в частности, Nvidia и AMD. Но совет директоров опять же не торопился принять решение, и в итоге на ИИ-фирму нашёлся другой покупатель.
Евгения Евсеева
Карьера
Дональд Трамп потребовал, чтобы глава Intel Лип-Бу Тан ушёл в отставку

Его подозревают в связях с китайскими компаниями — в том числе военными.

Источник: Reuters

#новости #intel

