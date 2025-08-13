Google, McKinsey и другие крупные компании начали возвращаться к офлайн-собеседованиям из-за жульничества кандидатов с использованием ИИ — WSJ

Доля работодателей, запрашивающих очные встречи, выросла с 5% в 2024 году до 30% в 2025-м. Фото Zuma PressТехнические собеседования, которые обычно связаны с написанием кода в реальном времени, стали одной из самых серьёзных проблем для компаний, пишет WSJ. Во время онлайн-встреч кандидаты всё чаще используют ИИ-инструменты, которые предоставляют им ответы на вопросы «за кадром».Это подталкивает компании возвращаться к традиционным методам отбора сотрудников. Так, Cisco и McKinsey начали чаще проводить личные встречи с кандидатами.Google также вернула очные собеседования на некоторые должности, в основном, чтобы убедиться в навыках программирования. «Мы обязательно проводим хотя бы один раунд личных встреч», — говорил глава компании Сундар Пичаи в интервью Лексу Фридману.Директор по технологическому рекрутингу Coda Search/Staffing Майк Кайл рассказал WSJ, что доля компаний, запрашивающих очные собеседования, выросла с 5% в 2024 году до 30% в 2025-м. «Всё вернулось на круги своя», — резюмировал он.Таня БоброваAI21 июняИИ-сервис Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках привлёк $15 млн Спустя два месяца после предыдущего раунда.Ещё одна проблема для бизнеса — мошенники, выдающие себя за соискателей. С помощью ИИ они в том числе могут создавать «высокореалистичные» фейковые видео и аудио.По данным опроса, который Gartner провела в 2025 году, из 3000 соискателей около 6% участвовали в мошенничестве на собеседованиях, выдавая себя за других людей или используя кого-то, кто их заменял. К 2028-му каждый четвёртый профиль кандидата на работу в мире будет поддельным, прогнозирует компания.Некоторые работодатели во время онлайн-собеседований теперь «тщательно отслеживают признаки мошенничества» — например, закадровый шёпот или звуки нажатий по клавиатуре. Они также обращаются к компаниям, специализирующимся на проверке биографических данных и биометрической идентификации.#новости