Сооснователь xAI Игорь Бабушкин объявил об уходе из компании

Он займётся собственным проектом Babuschkin Ventures. Источник: LinkedIn О своём решении Бабушкин рассказал в посте в X. Он написал, что первое время после запуска xAI было «непростым» — некоторые считали, что ИИ-компанию создали «слишком поздно», а ветераны индустрии говорили, что построить суперкомпьютер за 120 дней «невозможно».xAI построила центр Colossus в Мемфисе на 100 тысяч графических процессоров от Nvidia за 122 дня. Игорь Бабушкин заявил, что покидая компанию, чувствует себя «гордым родителем, уезжающим после того, как отправил ребёнка в колледж».Он также отметил, что глава xAI Илон Маск преподнёс ему два «бесценных» урока: «бесстрашно погружаться в технические проблемы и маникально осознавать степень срочной необходимости действовать».После ухода из xAI Бабушкин планирует заняться собственным проектом Babuschkin Ventures, который будет поддерживать исследования в области безопасности ИИ и финансировать стартапы, «продвигающие человечество вперёд». До перехода в xAI в 2023 году исследователь работал в Google DeepMind и OpenAI.Бабушкин покинул компанию после нескольких скандалов, связанных с чат-ботом Grok, пишет TechCrunch. Например, в июле 2025 года Grok выдавал пользователям «неэтичные ответы», хвалил Гитлера и «дерзил» в ответ на провокации.#новости #xai