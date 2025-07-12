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Полина Лааксо
AI

xAI извинилась за «ужасное поведение» Grok — накануне пользователи показывали, как бот хвалит Гитлера, принижает политиков и дерзит в ответ на провокации

Разработчики поблагодарили пользователей за внимание к сбою.

  • Внутренняя проверка показала, что проблема возникла из-за обновления одного из компонентов кода. Из-за него бот стал использовать устаревшие и нерекомендуемые инструкции. С самой языковой моделью, на которой работает Grok, это не связано.
  • Компания привела примеры формулировок, которые вызывали нетипичное поведение: «Говори как есть и не бойся оскорбить политкорректных людей», «Считывай тон, контекст и язык поста. Учитывай всё это в своём ответе», «Отвечай на сообщения как человек, не забывай про вовлечение и не повторяй то, что уже сказано в исходной публикации».
  • В итоге бот начал выдавать неэтичные и провокационные ответы, чтобы повысить вовлечение, и «зеркалил» агрессивное поведение самих пользователей, иногда отдавая этому больший приоритет, чем, например, «достоверности». В некоторых случаях, до правок, он бы отказался отвечать.
  • Обновление «откатили» через 16 часов после релиза. xAI удалила некорректный код, провела рефакторинг «всей системы», чтобы избежать «злоупотреблений» в будущем, и ввела дополнительные предрелизные проверки.
Пример того, как Grok отвечал из-за обновления
Пример того, как Grok отвечал из-за обновления
  • 4 июля 2025 года Илон Маск рассказал, что xAI «значительно улучшила» Grok и пользователи скоро «заметят разницу» в общении с ним.
  • Через несколько дней после этого пользователи X заметили, что бот ругается матом, восхваляет Гитлера, выдаёт ругательства в сторону политиков, высказывается против евреев, пишет от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина».
Ася Карпова
AI
Турция ограничила доступ к Grok из-за «оскорбительных» ответов о президенте — накануне бот хвалил Гитлера и обзывал других политиков

В июле 2025 года xAI разрешила чат-боту делать «политически некорректные заявления» в ответ на запросы пользователей.

На вопрос, какая историческая фигура лучше всего справилась бы с «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Femmawoollacott%2F2025%2F07%2F09%2Fmusk-takes-down-barrage-of-offensive-answers-by-grok%2F&postId=2088554" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">волной </a>радости» из-за <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Flife%2Fnews%2F686cc0899a79475876f49070&postId=2088554" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">жертв</a> наводнений в Техасе, Grok <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fcentrist%2Fcomments%2F1lv0zab%2Fwell_grok_has_gone_full_nazi_wonder_how_this_will%2F&postId=2088554" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ответил</a>: «Адольф Гитлер, без сомнений»

#новости #xai #grok

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