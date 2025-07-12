Разработчики поблагодарили пользователей за внимание к сбою.Внутренняя проверка показала, что проблема возникла из-за обновления одного из компонентов кода. Из-за него бот стал использовать устаревшие и нерекомендуемые инструкции. С самой языковой моделью, на которой работает Grok, это не связано.Компания привела примеры формулировок, которые вызывали нетипичное поведение: «Говори как есть и не бойся оскорбить политкорректных людей», «Считывай тон, контекст и язык поста. Учитывай всё это в своём ответе», «Отвечай на сообщения как человек, не забывай про вовлечение и не повторяй то, что уже сказано в исходной публикации».В итоге бот начал выдавать неэтичные и провокационные ответы, чтобы повысить вовлечение, и «зеркалил» агрессивное поведение самих пользователей, иногда отдавая этому больший приоритет, чем, например, «достоверности». В некоторых случаях, до правок, он бы отказался отвечать.Обновление «откатили» через 16 часов после релиза. xAI удалила некорректный код, провела рефакторинг «всей системы», чтобы избежать «злоупотреблений» в будущем, и ввела дополнительные предрелизные проверки.Пример того, как Grok отвечал из-за обновления4 июля 2025 года Илон Маск рассказал, что xAI «значительно улучшила» Grok и пользователи скоро «заметят разницу» в общении с ним.Через несколько дней после этого пользователи X заметили, что бот ругается матом, восхваляет Гитлера, выдаёт ругательства в сторону политиков, высказывается против евреев, пишет от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина».Ася КарповаAI9 июляТурция ограничила доступ к Grok из-за «оскорбительных» ответов о президенте — накануне бот хвалил Гитлера и обзывал других политиков В июле 2025 года xAI разрешила чат-боту делать «политически некорректные заявления» в ответ на запросы пользователей.#новости #xai #grok