Полина Лааксо
Карьера

Nestle уволила гендиректора Лорана Фреше — он скрывал романтические отношения с подчинённой

Его место займёт Филипп Навратил — глава Nestle Nespresso.

  • Nestle сообщила о перестановках, сославшись на внутреннее расследование. Глава корпорации нарушил корпоративную политику.
  • Лоран Фреше (Laurent Freixe) получил должность в сентябре 2024 года, сменив на посту Марка Шнайдера. Он должен был помочь ускорить темпы роста продаж за счёт увеличения рекламных бюджетов и ставки на перспективность продуктовых инициатив вместо их количества.
  • Он успел запустить «стратегический пересмотр» витаминной продукции Nestle и выделить подразделение по производству воды в отдельный бизнес.
Лоран Фреше. Источник фото: FT
  • Филипп Навратил работает в Nestle более 20 лет. Пришёл как «внутренний» аудитор. С июля 2024 года возглавлял Nestle Nespresso.

#новости

4
16 комментариев